    首頁 > 生活

    菸捐17年未調有壓力？ 衛福部：菸害防制應思考各項因素

    2026/01/30 08:44 記者鍾麗華／台北報導
    我國菸捐已17年未調，菸稅則在2017年調漲後，8年未調。示意圖。（資料照）自由電子報關心您，吸菸有害健康

    我國菸捐已17年未調，菸稅則在2017年調漲後，8年未調。近來包括民間團體、立委都倡議菸捐調漲，對此，衛福部近日書面回覆立委表示，成年人吸菸率由2008年21.9%降至2024年12.8%，降幅約4成，歷年價格策略的確有助於降低吸菸率，但提高菸稅與菸捐僅為菸害防制政策其中一環，整體菸害防制策略應思考各項影響因素及搭配價格及非價格策略。

    台灣健康聯盟日前提出呼籲，認為我國菸品稅負比目前約為54%，遠低於世衛組織（WHO）建議的75% 標準，且長達16年未隨物價與經濟成長調整，實質效果逐年減低，要求政府優先檢討菸品健康福利捐制度，建立「菸捐自動調整機制」。

    國民黨立委吳宗憲也向行政院提出書面質詢指出，菸捐多年未調整，使整體菸品稅負比長期落後國際，控菸效益逐漸停滯。他要求行政院督促衛福部，參考世衛組織「3 by 35」倡議與國際經驗，研議建立與物價、國民所得連動之菸捐自動化調漲機制，以確保控菸政策之穩定性與長期有效性，並請衛福部提出具體評估與時程規劃。

    對此，衛福部書面回覆表示，2009年調整菸捐為每包20元、2017年財政部調高菸稅20元（每包31.8元）。依「菸害防制法」第4條規定，菸捐金額，中央主管機關（即衛福部）及財政部應每2年邀集財政、經濟、公共衛生及相關領域學者專家，依菸品消費量、吸菸率、國民所得及物價指數等因素進行評估，又其評估結果，認有調高必要時，應報請行政院核定，並送立法院審議通過。

    衛福部指出，已依「菸害防制法」於2024年11月、2025年1月邀集跨部會、專家召開會議研商，惟加熱菸於10月份上市販售，使用率、銷售情形等相關資訊尚須納入進行評估。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

