談師資培育大改革 鄭英耀：跟上AI時代需求和國際趨勢

面對少子化、科技產業快速發展與學科結構改變，台灣師資供需出現結構性落差。教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪指出，台灣很多年輕人對當老師仍抱有熱情，教育部用AI思維大幅改革師資培育制度，從過去單一培育模式，走向多元進路，並逐步對齊聯合國教科文組織（UNESCO）與經濟合作暨發展組織（OECD）倡議的國際趨勢，重新打造台灣教師人才培育的國家戰略，培育具韌性與創新能力的新世代教師，以因應數位時代需求及國際趨勢。

114學年起擴增學士後教育學分班，補足偏鄉及幼教、學前特、小教專輔、STEM 職業群科等待加強類科，國小457人、中等教育278人，預估117學年起將有735名生力軍投入教學，另STEM碩士級公費專班自116至118學年推動，每年培育60人，兩年完成師培與碩士學位。

鄭英耀指出，過去師資培育多採分散配置，各系所公費生名額有限，導致師培生缺乏群體支持，也難以形成完整教學社群，在理工領域，部分師培生畢業後轉向科技產業，使STEM師資補充面臨挑戰，教育部因此調整策略，導入集中培育與跨進路模式，強化師資認同與教學社群。

為回應結構性師資問題，教育部建構多軌並行的師資培育體系，包括學士後教育學分班、四加一教育學程、碩士級公費專班、偏鄉公費專班，以及偏鄉學士後教育學分班（線上加實體）。鄭英耀表示，這套制度的核心目標，是在確保教育品質前提下，讓有志從事教職的年輕人擁有更彈性及更可行的進路。

在偏鄉師資培育方面，教育部推動混成式師培模式，114學年，偏鄉學士後教育學分班國小培育498人、中等教育32人，採線上與實體混成修課方式；另有偏鄉公費師資每年約350人，並保留師培名額4％，鼓勵偏鄉學生返鄉任教。

同時強化教師職涯支持制度，包括導師職務加給調升至4000元、鐘點費全面調增20％、行政工作獎金每月1000至2000元、行政業務減量達69％；並擴大偏鄉教師保險適用範圍，提供租屋與交通補助，使偏鄉教師流動率逐步下降。

鄭英耀表示，我國傳統師培模式，多採「先完成教育學分與實習，再進入教學現場」路徑；UNESCO與OECD近年倡議的師培方向，則強調「理論與實務並行」，讓師培生在培訓期間即進入教學現場，透過導師（mentor）與教練（coach）制度陪伴，形成「邊教邊學」專業養成模式，美、英、德等國家跟進，我國師培改革亦逐步導入國際趨勢。

