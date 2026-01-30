師資荒？鄭英耀：4年補足2萬教師 偏鄉與理化資訊科仍吃緊

教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪表示，教育部與師培大學、地方政府協力，共同培育多元卓越的師資。（記者陳宇睿攝）

師資荒？教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪時拿出具體數據表示，近4年（111至114學年）全國已補足約2萬名中小學教師；未來幾年，國小每年新增需求約1500至1800人，而師資培育體系中，仍有上萬名儲備教師等待進入教職，「師資荒」並非全面性缺人，而是地區與學科配置不均的結構性問題。

鄭英耀指出，新冠疫情期間，各縣市普遍保守開缺，代理代課比例攀升，教育部自111學年起引導各縣市連續4年擴大開缺規模，總計新增約2萬名正式教師，為近年最大規模的師資補充，長期以代理代課支撐的師資結構逐步轉為正式編制，壓縮代理代課教師的空間；同時，數學、物理、化學、資訊等特定學科受到科技產業高薪吸引，部分師資流向產業界，使部分學校出現「缺師」感受，形成社會對師資荒的印象。

但從國小師資結構來看，鄭英耀表示，114學年各縣市開缺約2369人，師資培育體系每年核定培育名額約2300人，實際取得教師證者約1480人；然而3年內仍持續報考教師甄試、尚未進入正式教職的合格教師，累計約4945人。從總量來看，國小師資並未出現結構性短缺，「外界感受到的師資荒，多半來自地區落差。」多數師資集中於都會區，偏鄉與離島仍面臨招募困難，形成缺師表象。

中等教育情況更複雜。鄭英耀指出，中等教育學程每年核定培育約4400人，實際取得教師證者約1677人，但部分理工背景師資轉向科技產業，使數學、物理、化學與資訊等領域教師補充相對吃緊。然而，中等教育人才庫仍具厚度，3年內持續參加教師甄試的中學師資人數超過1.2萬人，顯示台灣並非缺乏教師來源，而是存在學科與地區的結構性落差。

在偏鄉師資補充方面，教育部自110至113學年度，國小補足專任教師4652人，投入經費32.9億元；國中補充3103人，投入21.3億元，合聘與巡迴教師共295人，以補足小校學科需求；而在偏鄉留任政策亦逐步發揮效果，教育部統計，偏遠地區專任教師流動率呈下降趨勢，國小由2.1％降至1.02％，國中由1.9％降至1.39％。2024年偏鄉教師久任獎金支出5.3億元，受益教師約6500人。教育部並投入多元支持措施，包括中央與偏鄉廚房建置經費63.1億元、閱讀推動教師2889次、教師宿舍改善、交通補助與行政減量措施。

鄭英耀強調，培育多元且卓越的師資，包括STEM、特殊教育、輔導及偏鄉與原住民師資，是中央責任；但國民教育的實施屬地方權責，如何聘足中小學教師、提供良好的教學環境與待遇支持，確保學生受教權與教育品質，地方政府亦責無旁貸。中央與地方將持續協力，和師培大學共同為台灣培育新世代人才。

「師資問題不是量的問題，而是配置與制度問題。」鄭英耀指出，從開缺數、培育量與人才庫來看，台灣並未出現全面性的師資枯竭，但必須正視學科與區域的落差。教育部將持續與地方政府合作，透過更精準的人力配置與制度調整，確保學生受教權與教育品質，「我們要解決的，不是有沒有老師，而是讓老師到對的地方、教對的科目。」

