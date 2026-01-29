為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林保署新竹分署明星商品「森林羽精靈」 飛進日系雜貨品牌

    2026/01/29 22:46 記者李容萍／桃園報導
    森林羽精靈由五大國家森林遊樂區特色鳥化身布偶。（新竹分署提供）

    森林羽精靈由五大國家森林遊樂區特色鳥化身布偶。（新竹分署提供）

    農業部林業及自然保育署新竹分署「森林羽精靈」布偶鳥大受歡迎，紅頭山雀、栗背林鴝、灰喉山椒鳥、黃山雀、鉛色水鶇5隻鳥兒圓滾滾飛進宜得利家居旗下日系雜貨品牌「DECO HOME」，同行的還有宜得利家居同樣圓滾滾的可愛吉祥物「長尾山雀」。

    新竹分署副分署長林如森說，這5隻手掌大的布偶鳥，分屬5處國家森林遊樂區場域的特色鳥類，內洞國家森林遊樂區的鉛色水鶇，常立於溪石之上，公鳥鮮紅色尾羽輕輕張開，上下擺動，宣示領域；滿月圓國家森林遊樂區的灰喉山椒鳥，秋冬季節在闊葉林上層常見成群活動，雄鳥鮮豔的橘色腹羽宛如飛舞的秋葉。

    拉拉山國家森林遊樂區的黃山雀，冠羽如英俊的龐克頭，配上鮮黃的腹部，是森林中最耀眼的住客；東眼山國家森林遊樂區的紅頭山雀，棲息於中海拔的山區闊葉林或針葉混合林，經常群體於東眼山林間樹冠層見著靈巧覓食的身影；觀霧國家森林遊樂區的栗背林鴝，雄鳥擁有鮮亮的白色眉紋和橘紅環紋，背部深灰黑色，如時尚達人般引人注目。

    林如森說，這些森林羽精靈以往除了在全台各森林育樂場域可以購買，新竹分署也與日本國民家居品牌宜得利旗下的「DECO HOME」合作，擴大銷售範圍，即日起讓更多民眾有機會就近將飛羽精靈帶回家；而宜得利「DECO HOME」也同步銷售自家超可愛吉祥物「長尾山雀」周邊商品。

    「長尾山雀」是生活在北海道的鳥類，有著圓滾滾可愛外表而出名，身上羽毛本身是黑白相間，一到冬天會轉變為白色。「森林羽精靈」與「長尾山雀」跨界聯合銷售，為這個冬天帶來暖萌氣息。

    宜得利DECOHOME與林業保育署山林製造一同保育台灣森林。（宜得利提供）

    宜得利DECOHOME與林業保育署山林製造一同保育台灣森林。（宜得利提供）

    宜得利DECOHOME上架森林羽精靈。（宜得利提供）

    宜得利DECOHOME上架森林羽精靈。（宜得利提供）

