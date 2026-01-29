防災教育可以很有趣 屏東枋山加祿國小、台南東山東原國小跨校交流

屏東縣枋山鄉加祿國小16名獨輪車隊學生，以獨輪車翻山越嶺前往東山區東原國小交流完成50公里挑戰。（東原國小提供）

學習走出教室，落實防災教育與生活素養，屏東縣枋山鄉加祿國小推出「一輪轉山線．防災共前行」跨校交流行動，今天（29日）由校長李明相帶領16名中高年級獨輪車隊學生，自枋山搭火車至台南新營，再以獨輪車翻山越嶺前往東山區東原國小完成50公里挑戰。

這次行動不僅是體能挑戰，更是一堂結合防災、安全與生活素養的行動課程。學生在高溫與山路考驗中完成長距離騎行，展現毅力、紀律與團隊合作精神，實踐「學習走出教室、走進生活」的108課綱理念。

東原國小以幼兒園與十鼓隊熱情迎賓，並安排在地食農教育課程，由東山在地伊吉胖烘焙師資指導學生製作「桂圓核桃軟式歐包」，引導孩子從產地、營養與保存角度，理

食農教育與防災生活的連結，培養「吃的防災力」。

跨校交流由加祿國小主任伍姿綺牽線促成，她與東原國小校長莊雅惠為大學同學，24年後因教育理念促成這場「山線共學」。

在防災實作上，2校學生透過Plickers即時回饋系統進行防災知識前測，並進行「災後點心炊事」，動手製作簡易防災食品「烤蛇麵棍」，在有限資源中學習飲食應變能力。

防災闖關活動則由加祿學生擔任「防災小天使」，帶領東原學生進行避災判斷、無線電操作、生火技巧與水土保持等實作學習，培養責任感與實踐力。

活動尾聲，由莊雅惠與伍姿綺手牽手領跑下山，象徵跨校合作、教育同行與守護孩子安全；李明相說，期盼透過行動式交流學習，培養學生面對挑戰的防災韌性與生活應變能力。

防災闖關活動。（東原國小提供）

「災後點心炊事」學生動手製作簡易防災食品「烤蛇麵棍」，在有限資源中學習飲食應變能力。（東原國小提供

屏東縣枋山鄉加祿國小、東山區東原國小山線共學跨校交流。（東原國小提供）

