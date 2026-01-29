為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園宮廟「一爐一炷香」拚環保 信眾不減、總收入穩定成長

    2026/01/29 22:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園區慈護宮積極落實環保政策，信眾持續增加。（記者周敏鴻攝）

    桃園區慈護宮積極落實環保政策，信眾持續增加。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府推動宮廟「一爐一炷香」的香支減量等措施，民政局調查，積極落實環保政策的宮廟，例如桃園區慈護宮香爐從8座減為2座、中壢區仁海宮香爐規劃從5座減為2座，總收入與香油錢仍穩定成長，成功翻轉「煙霧繚繞才會旺」的既定印象。

    部分傳統觀念認為，宮廟若減少焚香、不燒金紙，會導致「香火不旺」而影響信眾凝聚力，慈護宮主委簡征潭說，過去廟裡香爐多，總是煙霧繚繞，導致部分信眾來匆匆、去匆匆，就怕拜拜過程中吸入太多煙霧；隨著環保意識抬頭，慈護宮前年落實減爐為2座，並新增敬老區、花園、書齋，透過「寺廟環境的設計」推動廟宇友善空間的改造，成功吸引年輕族群也能開心前來拜拜。

    民政局調查「推動環保祭祀指標性寺廟收支報表」，發現市內積極推動環保措施的指標性大廟，包括慈護宮、景福宮、仁海宮、慈惠堂、護國宮、八德三元宮等，總收入與香油錢也穩定成長。

    民政局長劉思遠說，「環保祭祀」是協助宮廟於尊重傳統的前提下，導入低碳、永續等作法，目前市內已有287家宮廟響應，累計減少PM2.5約近6公噸、減碳排放約148公噸。

    桃園區慈護宮落實香支減量等環保政策，香爐從8座減為2座。（記者周敏鴻攝）

    桃園區慈護宮落實香支減量等環保政策，香爐從8座減為2座。（記者周敏鴻攝）

    桃園區慈護宮落實香支減量等環保政策，廟裡煙霧繚繞狀況明顯改善。（記者周敏鴻攝）

    桃園區慈護宮落實香支減量等環保政策，廟裡煙霧繚繞狀況明顯改善。（記者周敏鴻攝）

