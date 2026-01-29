白蛇蹺家彰化溪湖出沒！「白化玉米蛇」1/30開放登記認養

彰化縣動防所說，這條玉米蛇體長約30公分，若無人出面認領，30日上午10點開放登記認養。（彰化縣動物防疫所提供）

蛇年即將進入尾聲，彰化縣溪湖鎮有鄉親日前寒流期間拾獲一條通體雪白的小蛇，送交相關單位，經彰化縣動物防疫所鑑定，確認是相當罕見的「白化玉米蛇」。

彰化縣動物防疫所指出，這條玉米蛇體長約30公分，仍屬幼蛇，研判是人工飼養的寵物蛇，持續協尋飼主，若明天（30日）前無人出面認領，動防所明天上午10點在所內會客室開放登記認養，若登記人數眾多，抽籤決定新主人。

動防所說，玉米蛇原產於北美洲，常出沒於穀倉，腹部花紋酷似玉米粒而得名，屬無毒蛇類，也是國際間常見的寵物蛇種。「白化玉米蛇」則因基因變異缺乏黑色素，體色呈現白、黃、橘交錯，眼睛呈紅色，外觀相當醒目，在寵物市場頗受歡迎。

動防所人員說，玉米蛇個性溫和，成體可長到1公尺以上，幼蛇每5到7天餵食一次乳鼠即可，飼養門檻不高。不過，幼蛇體型細小，若飼養箱防逃措施不足，極易鑽縫逃脫。

動防所也呼籲，飼養特殊寵物應加強防逃設計，進行晶片或標記管理，避免寵物走失，造成動物本身與民眾的風險。

「白化玉米蛇」在彰化溪湖鎮被人拾獲。（彰化縣動物防疫所提供）

