    首頁 > 生活

    禽流感蛋4640斤流向苗栗 衛生局稽查已賣光

    2026/01/29 20:51 中央社
    台中市今公布禽流感雞場蛋品流向。（記者蘇孟娟攝）

    台中市今公布禽流感雞場蛋品流向。（記者蘇孟娟攝）

    台中市豐康畜牧場匿報禽流感疫情，牧場蛋品從1日至27日共流出7125台斤，其中4640斤流向苗栗縣上圓商行。苗栗縣衛生局今天前往稽查確認店內蛋品早已賣光，且為散客購買。

    豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋，台中市衛生局今天公布業者自1日到27日共流出7125台斤蛋品，流向台北、苗栗、台中等地，其中苗栗縣上圓商行4640台斤。

    苗栗縣政府衛生局指出，昨天接獲台中市衛生局提供的資料，立即先以電話通知位於竹南的業者要求將蛋品下架，但對方表示「都已經賣光了」。

    衛生局今天派員前往商行稽查，店內雞蛋已全數售罄，業者表示，1日起陸續從豐康畜牧場進貨，24日最後一批進貨400多斤，隔天就全部賣完，且都是散客購買。

    衛生局表示，現場已無蛋品可下架，也難追蹤流向，稽查人員要求業者須公布訊息，如有熟客購買到豐康禽流感雞場的蛋，務必告知，如有剩餘也應接受退貨。同時呼籲消費者購買雞蛋食用，最好煮熟再食用，避免生食或半熟，以確保健康。

