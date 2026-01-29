週五多雲到晴！白天高溫可達27度 入夜急降注意保暖

週五各地溫暖舒適，大致為多雲偶見陽光的天氣。（記者叢昌瑾攝）

週五大致為多雲偶見陽光的天氣；溫度方面，白天高溫北部及東半部上看23度，中南部則為27度，感受較溫暖，不過入夜後低溫下探14度，早晚外出注意保暖。

中央氣象署預報，週五環境吹偏東風，各地溫暖舒適，不過雲量增多，大致為多雲偶見陽光的天氣，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星降雨機率。

溫度方面，白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為25至27度，感受較溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜花為14至16度，南部及台東為17至19度，感受仍偏涼，早晚外出建議多加外套注意保暖。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六下午到晚間鋒面將經過台灣上空並東移，這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天。預估苗栗以北到大台北、宜蘭一帶可能從週六上午，就會逐漸開始有短暫陣雨出現機會，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯。

紫外線指數方面，全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

