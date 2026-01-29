國1彰化交流道天天塞車！有望增設第2交流道 最快9年後完工

國道一號彰化段新增彰美交流道，預計在竹仔腳路到彰新路之間。（彰化縣政府提供）

國道1號天天都塞車的彰化交流道，民眾多年來期待增設第2交流道，彰化縣政府今天（29日）辦理可行性評估說明會，預計在竹仔腳路到彰新路2段之間範圍增設「彰美交流道」，可紓解40％車流量，最快2035年完工。但地方民眾認為至少還要等9年，真的太久了。

和美鎮長林庚壬表示，計畫新增的「彰美交流道」，將比照台76線的林厝交流道，也就是上下匝道的「都會鑽石型交流道」來設計，以彰美路為聯絡道，新增交流道不只預留第5車道空間，再打造上下匝道，所需用地面積約為14.7公頃，其中公有地有12.6公頃，私有地有2.1公頃，目前現有建物有115戶，其中59戶是鋼筋水泥建物，其餘均為鐵皮屋、磚造屋或是鋼棚。

林庚壬指出，交流道間距必須大於2公里，因此，彰美交流道預計設在194.75公里到196.4公里處，也就是竹仔腳路到彰新路2段之間範圍，對和美、伸港與線西的民眾來說，就不必從彰化交流道再繞一大圈回家，可減少5公里車程，縮短約半小時的時間。

不過，縣議員周君綾強調，未來還要進行環評、規劃設計、用地徵收與都更，再加上興建，至少要花9年，等到2035年才會完工，這樣真的太久了，希望能把籌備時程縮短一半在2032年完成。

縣府工務處強調，可行性評估報告完成後，要送中央審查有無新闢交流道的必要性，審查通過將爭取中央經費補助來徵收土地與施工。

由於交流道間距必須大於兩公里，因此國道一號彰化段新增交流道，預計在竹仔腳路到彰新路之間。（彰化縣政府提供）

國道一號彰化段新增交流道可行性評估說明會，在和美鎮公所登場。（和美鎮公所提供）

