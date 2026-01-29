台中焚化爐燒廚餘 周遭住戶狂聞「海鮮潘味」

台中市環保局查出臭味來源為文山廠（圖）廚餘廢水。（記者黃旭磊攝）

「最近傍晚常聞到很濃的海鮮腥味，臭到要關窗那種」，台中文山焚化爐周遭嶺東路、忠勇路住戶，反應稱入夜聞到濃重海鮮腥味。民進黨台中市議員何文海獲報查出，可能焚化爐超負荷，導致廚餘脫水臭味。台中市環保局證實，臭味與廚餘脫水作業區，廢水貯存槽氣味吻合，將加強清消管控。

台中市每天由焚化爐處理約75萬噸廚餘，主要送進文山廠廚餘固液分離設備，經進料、翻攪、脫水及固液分離後去化，住戶反應，海鮮「潘」味（台語：剩飯、殘羹及餿水等熟廚餘）飄進住宅區，臭到要關窗，住戶怒批「盧媽媽不要再聞谷關空氣了」，互相討論「你可能不知道現在焚化爐是在燒廚餘」，懷疑是廚餘處理不乾淨。

請繼續往下閱讀...

民進黨台中市議員何文海、「南屯大叔」議員參選人張耀中，都收到「 腥臭異味」檢舉，何文海說，文山焚化爐超負荷無法消化龐大垃圾量，市府以廚餘脫水與太空包消極應對，恐會導致臭味四溢。

台中市環保局派員查出，文山廠廚餘脫水作業區，平台區廢水調整池，異味經東北風至東南風飄進社區，由於28日貯坑水排入洗車區，而後抽至滲出水處理廠處理，導致異味濃度加重，將加強清消管控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法