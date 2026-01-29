國道客運春節優惠2/13開跑 TPASS+優惠票價最高可享42折

公路局新竹區監理所所長孫榮德說明，國道客運春節優惠2月13日開跑。（記者李容萍攝）

今年春節假期有9天，交通部公路局北區養護工程分局今（29）日在桃園中壢召開春節疏運記者會，公路局新竹區監理所所長孫榮德指出，該所已配合公路局「春節連續假期疏運計畫」，協調轄內各客運業者完成相關場站及車輛整備，並將視春節期間人潮情況，請業者機動調整加開班次，確保春節公共運輸暢行無虞。

孫榮德提到，新竹區監理所為持續鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節連假期間公路局亦有提供一系列客運優惠措施。在國道客運優惠部分，民眾於2月13日至22日期間，搭乘指定國道客運路線可享受平日優惠價或票價6折優惠（配合TPASS 2.0+優惠措施票價最高可優惠至42折）；2月26日至3月1日期間，搭乘指定國道客運路線可享受平日優惠價或票價85折優惠（配合TPASS 2.0+優惠措施票價最高可優惠至6折）。

請繼續往下閱讀...

其次，在轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。不同於以往，本次春節加碼優惠轉乘指定幸福巴士路線免費，歡迎多加利用。

在旅遊路線方面，桃園地區一日暢遊可選擇搭乘「台灣好行」501（大溪快線）、502（小烏來線）、503（石門水庫線）、506（東眼山線），民眾不妨利用春節期間體驗桃園地區在地風情。另出遊期間亦歡迎下載「iBus公路客運」APP，以隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次和相關乘車訊息。

新竹區監理所亦提醒，春節期間若有省道路況或客運相關問題，公路局有提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035），以利民眾隨時掌握路況及公共運輸相關資訊，歡迎多加利用。

公路局北區養護工程分局分局長謝俊雄（右3）帶隊召開春節疏運記者會。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法