春節9天連假！ 桃園省道替代與管制措施懶人包

公路局北區養護工程分公布春節連假轄管省道替代與管制措施懶人包。（記者李容萍攝）

今年春節假期有9天，交通部公路局北區養護工程分局今（29）日在桃園中壢召開春節疏運記者會指出，預估北部地區首波南下高峰將於2月13日傍晚起湧現，桃園境內台66線快速公路銜接國道路段，因匯集大量返鄉車輛，預期將出現排隊車流，建議民眾在國道1號、3號車多時可利用台61線西濱快速公路作為替代道路，避開國道尖峰時段。

北分局分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮如下：第1波南下返鄉圍爐是在2月13日下午5點時至16日（除夕）上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下（台16線70公里鳳鼻至76公里新竹市延平路）會有較多車流；第2波初一參拜、短途走春，在2月17日（大年初一）全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

第3波初二回娘家、初三中長程出遊，傳統習俗自2月18日（初二）至19日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰；第4波收假在2月20日（初四）下午1點起至22（初六）出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

北分局分局長謝俊雄提醒，北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期2月17日（初一）至19日（初三）每日上午9點至晚上7點， 其中桃園市部分，進入初二至初三的出遊高峰期，桃園市觀光熱點包括台3線三鶯老街往大溪慈湖路段，以及往龍潭、關西方向，呼籲計畫前往大溪、龍潭一帶走春的民眾，應盡量搭乘大眾運輸工具，或避開熱門時段，以免受困於車陣中影響遊興。

針對短程往返需求，公路局規劃國道替代路線以分散流量，若國道1號湖口至新竹路段發生重現性壅塞，桃園與新竹間的用路人可改道行駛台1線或台31線（高鐵橋下道路），有效串聯桃園與新竹地區，此外，台66線銜接國道的節點也將派駐義交協助疏導。

此外，公路局針對台66線新屋交流道至大溪端實施降速管理，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里，以降低事故發生率，公路局提醒用路人出門前可利用「智慧化省道即時交通資訊網」或撥打0800-231-035查詢最新路況，確保佳節行程平安順暢。

