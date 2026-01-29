台中1150隻病死雞偷埋苗栗後龍 苗縣府開挖緝凶：刑事偵辦

台中「豐康牧場」1150隻病死雞埋苗栗後龍，苗縣府今挖出。（苗縣府提供）

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天指業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣，苗栗縣政府農業處報請檢、警協助，前往掩埋病死雞的苗栗縣後龍鎮開挖，苗縣府今天晚間指出，挖出病死雞，將以刑事案件角度偵辦，並重罰地主。

苗栗縣長鍾東錦表示，雞瘟蔓延到苗栗縣造成縣內養雞業重大損失，且傳染病具有公共危險問題，除苗栗縣祭出重罰，也希望台中市政府拿出強硬手段，避免更多不肖業者做出類似事情，擴大災情。

苗縣府表示，動物保護防疫所28日接獲台中動保處公文通知後龍外埔遭「豐康牧場」私自掩埋1150隻雞，立即前往現場清消、封鎖現場，並針對該地點周邊3公里雞場採樣送驗；不過，苗縣府農業處今日遭地主拒絕開挖處理，之後縣府農業處會同警方到場開挖，果然挖獲雞隻屍體。

苗縣府農業處長陳樹義說，開挖完後將確實清點雞隻數量，避免病蟲害、疫病的發生，也將完成清消工作，將對地主依法開罰100萬元罰鍰，並將按廢棄物清理法函送地檢署偵辦。

