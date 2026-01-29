白鼻心疑遭宰殺斷頭 新北動保處：最重處2年徒刑、併科200萬罰金

白鼻心示意圖。（資料照）

有網友日前在Threads發文稱，在新北市區的1樓車庫門口看到有人宰殺幼犬，再折返回去時，該條狗只剩沒有頭的身軀，當下馬上報警，警方到現場，該住戶表示宰殺的是果子狸（白鼻心）。新北市動保處指出，已發文約談行為人，待釐清此案，若一般人獵捕活體、帶回宰殺，依《動物保護法》規定，最高可處2年徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

據了解，該網友是1月25日在新店區中正路的一處巷子，發現幼犬疑遭中年男子宰殺，在向警方調閱監視器後，才確定是果子貍，下午1點多，住戶正在支解果子貍，但無法確定在支解時，果子貍是否為活體狀態。

請繼續往下閱讀...

新北市動保處表示，白鼻心屬於一般類野生動物，非保育類，但仍不得任意獵捕，依《野生動物保育法》第49條，可處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。而本案若為野外獵捕活體，帶回宰殺，將同時違反《動物保護法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，宰殺動物依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元以下罰金。

網友提到在新北市看到有人宰殺幼犬，經確認是果子狸。（翻攝Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法