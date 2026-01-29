為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白鼻心疑遭宰殺斷頭 新北動保處：最重處2年徒刑、併科200萬罰金

    2026/01/29 18:58 記者黃政嘉／新北報導
    白鼻心示意圖。（資料照）

    白鼻心示意圖。（資料照）

    有網友日前在Threads發文稱，在新北市區的1樓車庫門口看到有人宰殺幼犬，再折返回去時，該條狗只剩沒有頭的身軀，當下馬上報警，警方到現場，該住戶表示宰殺的是果子狸（白鼻心）。新北市動保處指出，已發文約談行為人，待釐清此案，若一般人獵捕活體、帶回宰殺，依《動物保護法》規定，最高可處2年徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

    據了解，該網友是1月25日在新店區中正路的一處巷子，發現幼犬疑遭中年男子宰殺，在向警方調閱監視器後，才確定是果子貍，下午1點多，住戶正在支解果子貍，但無法確定在支解時，果子貍是否為活體狀態。

    新北市動保處表示，白鼻心屬於一般類野生動物，非保育類，但仍不得任意獵捕，依《野生動物保育法》第49條，可處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。而本案若為野外獵捕活體，帶回宰殺，將同時違反《動物保護法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，宰殺動物依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元以下罰金。

    網友提到在新北市看到有人宰殺幼犬，經確認是果子狸。（翻攝Threads）

    網友提到在新北市看到有人宰殺幼犬，經確認是果子狸。（翻攝Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播