助族人辦理原保地融資 原民會成立專案辦公室

原民會日前宣布啟動「原住民保留地貸款信用保證」。（資料照）

為改善原住民族人長期面臨原住民保留地融資不易的問題，原民會去年底宣布啟動「原住民保留地貸款信用保證」，委託財團法人農業信用保證基金辦理相關業務，近日也正式成立「原住民保留地貸款信用保證專案辦公室」。原民會表示，將透過專責服務據點與制度化運作，強化原住民族金融支持體系。

原民會去年12月召開記者會推出「原住民保留地貸款信用保證」，當時宣布由台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家金融機構承辦，且貸款保證成數最高達9.5成，貸放總額度5億元，期促進原住民金融權益。專案辦公室將受理原住民保留地貸款信用保證案件，提供單一窗口、即時且專業的服務，作為族人、金融機構及政府部門間的重要溝通平台。

原民會表示，原住民保留地是族人生活、文化傳承及產業發展的重要基礎，惟因土地權屬及相關法令限制，長期不易被金融機構接受作為擔保品，影響族人取得資金的機會。為回應族人實際需求，會整合政策資源，委託具備金融信用保證專業的農業信用保證基金執行相關業務，藉由信用保證機制降低金融機構風險，提升承作意願。

原民會進一步指出，透過專案之推動，將有助於支持族人在住宅新建、購買、修繕及部落產業發展等面向的資金取得，對促進原住民族經濟自主與部落永續發展具有實質助益，未來將持續督導並與農業信用保證基金密切合作，滾動檢討制度運作情形，完善相關配套措施，逐步建構更友善且具可近性的原住民族金融支持環境，落實保障原住民族權益之政策目標。

