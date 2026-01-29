南台彩藝捐 3000 份消防車紙模型桌遊 助台南推廣親子防災教育

南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用，由消防局副局長丁春能（前右者）代表接受。（南市消防局提供）

為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝公司捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊給台南市府消防局，提供作為防災宣導與教育推廣發送之用。南市消防局副局長丁春能代表受贈並致贈感謝狀、感謝企業善盡社會責任。

對此捐贈義舉，台南市長黃偉哲表示，消防安全教育必須從小做起，透過桌遊等互動式教材，能讓孩童在遊戲中自然建立正確的防火、防災與逃生觀念。此次捐贈對市府推動校園及社區消防宣導有實質助益，市府將妥善運用、讓更多家庭受惠。

《烈火英雄即刻救援》桌遊由七二設計負責整體企劃與設計，結合消防車紙模型組裝與桌遊互動機制，透過動手操作與知識問答，引導民眾學習火災預防、正確逃生觀念及基礎消防常識，達到寓教於樂效果、也促進親子共同參與。

南台彩藝表示，此次公益桌遊結合公司綠色印刷專長與文創設計，選用FSC認證環保紙材，並採用低碳印刷製程製作，將永續理念落實於產品之中。該公司曾榮獲國家永續發展獎肯定，未來也將持續透過本業專長與跨域合作，支持防災教育與公共安全。

南市消防局長楊宗林表示，此桌遊兼具教育性與趣味性，適合親子與校園使用，未來將配合防火宣導活動、校園防災教育等各式活動推廣發送，讓消防安全觀念融入日常生活。

楊宗林局長也特別感謝南台彩藝對公共安全的支持，期盼透過公私協力，持續推動多元、創新的消防宣導方式，共同守護市民生命與財產安全。

