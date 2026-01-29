為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南台彩藝捐 3000 份消防車紙模型桌遊 助台南推廣親子防災教育

    2026/01/29 18:36 記者王俊忠／台南報導
    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用，由消防局副局長丁春能（前右者）代表接受。（南市消防局提供）

    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用，由消防局副局長丁春能（前右者）代表接受。（南市消防局提供）

    為強化消防安全教育、提升孩童與家庭防災意識，南台彩藝公司捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊給台南市府消防局，提供作為防災宣導與教育推廣發送之用。南市消防局副局長丁春能代表受贈並致贈感謝狀、感謝企業善盡社會責任。

    對此捐贈義舉，台南市長黃偉哲表示，消防安全教育必須從小做起，透過桌遊等互動式教材，能讓孩童在遊戲中自然建立正確的防火、防災與逃生觀念。此次捐贈對市府推動校園及社區消防宣導有實質助益，市府將妥善運用、讓更多家庭受惠。

    《烈火英雄即刻救援》桌遊由七二設計負責整體企劃與設計，結合消防車紙模型組裝與桌遊互動機制，透過動手操作與知識問答，引導民眾學習火災預防、正確逃生觀念及基礎消防常識，達到寓教於樂效果、也促進親子共同參與。

    南台彩藝表示，此次公益桌遊結合公司綠色印刷專長與文創設計，選用FSC認證環保紙材，並採用低碳印刷製程製作，將永續理念落實於產品之中。該公司曾榮獲國家永續發展獎肯定，未來也將持續透過本業專長與跨域合作，支持防災教育與公共安全。

    南市消防局長楊宗林表示，此桌遊兼具教育性與趣味性，適合親子與校園使用，未來將配合防火宣導活動、校園防災教育等各式活動推廣發送，讓消防安全觀念融入日常生活。

    楊宗林局長也特別感謝南台彩藝對公共安全的支持，期盼透過公私協力，持續推動多元、創新的消防宣導方式，共同守護市民生命與財產安全。

    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用。（南市消防局提供）

    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用。（南市消防局提供）

    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用。（南市消防局提供）

    南台彩藝公司捐贈三千份消防車紙模型桌遊給南市消防局作為防災教育推廣之用。（南市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播