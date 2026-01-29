為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0 宜蘭奇麗灣珍奶文化館開展

    2026/01/29 18:29 記者江志雄／宜蘭報導
    國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0今天開展，小朋友體驗地震闖關遊戲。（記者江志雄攝）

    國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0今天開展，小朋友體驗地震闖關遊戲。（記者江志雄攝）

    「國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0」展覽，今天（29日）在宜蘭縣奇麗灣珍奶文化館開展，設置國家地震工程研究中心、台灣半導體研究中心等8大展區，讓各界認識國家級科研單位所做的高科技研發工作，從中學習基本科學知識。

    「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」展覽，由國科會轄下的國家實驗研究院、國家太空中心共同舉辦，在國立科學工藝博物館展出1年後，移展奇麗灣珍奶文化館，展期也是1年。國研院院長蔡宏營、奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇等人出席開幕式。

    主辦單位指出，展出現場設計成科學闖關遊戲大型展場，闖關者到場後，首先在註冊機台輸入基本資訊，獲得專屬遊戲ID或QR code，之後轉往8大秘密基地探索體驗。

    8大展區包括國家儀器科技研究中心、國家地震工程研究中心、科技政策研究與資訊中心、國家高速網路與計算中心、國家生物模式中心、台灣半導體研究中心、台灣海洋科技研究中心、國家太空中心。

    主辦單位表示，8大展區各有特色，以台灣半導體研究中心為例，台灣是半導體王國，但半導體晶片如何做出來的？展區透過動畫解析半導體晶片製造過程，另外，國家地震工程研究中心提供木製積木與耐震紙模型，給大家自行組裝與搖晃，體驗不同結構的耐震能力差異。

    台灣半導體研究中心展區，透過動畫解析半導體晶片製造過程。（記者江志雄攝）

    台灣半導體研究中心展區，透過動畫解析半導體晶片製造過程。（記者江志雄攝）

