桃園新屋後湖溪生態園區2/19起試營運 親水體驗輕艇玩起來

桃園市政府斥資2.6億元推動「永安漁港北岸建設」，改造後湖溪生態園區，以拋石護岸工法設置園區北側海邊的事業性海堤，其中，後湖溪生態園區委託OT廠商進駐服務，預計2月19日起試營運，民眾只要透過「後湖溪生態園區」臉書報名，就有機會參加輕艇等親水體驗活動。

後湖溪河道半封閉、四周防風林環繞，水域平穩，具備發展獨木舟、立式划槳等活動的優勢，市府為此投入1.2億元經費推動後湖溪生態園區改造，完成900公尺河道清淤、清淤量達4000立方公尺，讓後湖溪的水深維持80公分以上，搭配興建水岸步道、景觀平台、湖畔咖啡屋與拆除河面上危橋拆除的空間重整，可望讓園區成為親近水岸新景點。

後湖溪生態園區內建置水上碼頭、淋浴間、洗腳池、親子廁所、停車場等設施，加強夜間景觀照明，桃園市長張善政下午視察時說，長約600公尺的堤頂自行車道，還可讓民眾飽覽河畔風光，往南銜接海螺文化館、永安漁港、綠色隧道，相信能吸引更多遊客前來認識桃園市的濱海之美。

另外，後湖溪生態園區北側海邊的海堤長年不堪海浪侵蝕，已經破堤，市府斥資約1.4億元重建，打造940公尺的拋石護岸，以1:6緩坡與多孔隙拋石設計，吸收更多海浪動能，除了強化海岸防護效能，也可提供海洋生物棲息空間。

桃園市長張善政（前中）視察「永安漁港北岸建設」。（記者周敏鴻攝）

