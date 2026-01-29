陳念平以父陳輝之名捐百萬 新北清潔隊員7子女獲「晨飛獎學金」

新北市環保局長程大維（左）感謝陳念平一家人的慷慨捐助，以實際行動長期關懷基層清潔隊員及其家庭。（新北市環保局提供）

在善心人士陳輝及陳念平慷慨捐助下，新北市環保局昨天舉辦所屬清潔隊的晨飛獎學金及急難救助金捐款暨頒獎，局長程大維為新北清潔隊員就讀於國內大專院校品學兼優的7子女頒發2萬元晨飛獎學金與獎狀，感謝陳輝及陳念平承諾連續4年慷慨捐助，以實際行動長期關懷基層清潔隊員及其家庭，展現社會溫暖與善的循環。

環保局指出，7名獲獎學生學期成績均達80分以上，品行良好，經審核通過，程大維昨天頒發獎學金及獎狀，獲獎的永和區清潔隊員邱朝榮的女兒邱子珊說，父親工作時常早出晚歸、默默付出，也常提醒自己「踏實前行，付出終會被看見」，因此化為持續精進的動力；板橋區清潔隊員林巨樹的兒子林建緯說，父母的辛勤與自律深深影響自己，讓他在求學路上保持努力不懈，期許未來善用所學，回饋社會。

環保局說明，「晨飛獎學金及急難救助金」由陳念平秉持回饋社會初心，以其父親陳輝的別號「晨飛」名義捐贈，陳念平秉持家族關懷社會、培育後進之理念，鑒於新北市民人數逾400萬，清潔隊員肩負工作壓力沉重，因此自去年起捐助新北市清潔隊100萬元，並承諾連續4年捐款，作為清潔隊員子女就學獎助金及家庭遭逢變故急難救助金，為辛苦的清潔隊員提供堅實後盾。

程大維說，清潔隊員是長期在第一線守護環境的無名英雄，感謝晨飛獎學金及急難救助金協助，未來將持續結合社會資源，完善各項照顧措施，讓清潔隊員無後顧之憂，安心為市民提供優質服務。

陳念平家庭長年投入教育與文化推廣，陳輝為台北市傑出市民，致力於國畫及剪紙、花燈、中華插花等傳統藝術之發揚，影響遍及國內外；母親陳碧芳同為台北市傑出市民，曾服務台北市立松山國小逾40年，退休後持續投入海外文化巡迴教學，致力藝術教育與文化扎根。

在善心人士陳輝及陳念平捐助下，新北市環保局昨辦所屬清潔隊的晨飛獎學金及急難救助金捐款暨頒獎，7名清潔隊員子女受惠。（新北市環保局提供）

