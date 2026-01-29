為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市敬老卡2/1起可泡湯！ 下半年納健檢、點數可望全額折抵

    2026/01/29 17:03 記者董冠怡／台北報導
    首波適用北投區水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅五家業者。（社會局提供）

    首波適用北投區水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅五家業者。（社會局提供）

    台北市社會局今宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，首波開放北投區水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅大眾池，折抵上限60點；計程車扣抵點數同步從65點提高至85點。另外，7月起每月發放點數從480點提高至600點，並將聯醫系統老人健檢納入扣抵範圍，且有望全額折抵，讓點數用好用滿。

    台北市政府副秘書長俞振華於「敬老卡擴大使用啟動記者會」中表示，敬老卡的初衷是希望年長者多多出門走動，未來持敬老卡搭乘大眾運輸到北投泡湯，使用大眾池可折抵點數，同時促進血液循環。首波合作的五間業者也各別祭出不同專屬優惠，例如持敬老卡消費除可享點數扣抵，還可折60元至120元，或是原價打61折、每人150元等。

    聯醫陽明院區醫療副院長郭育成提醒，泡湯時間一次最好不要超過10分鐘，可以起身休息2至5分鐘再泡。泡湯後血管會擴張，切勿太快起身，以免因姿勢性低血壓暈倒，尤其高血壓及心臟功能不佳者更須留意。

    社會局長姚淑文說，1月2日起，已開放敬老卡點數折抵聯醫院內7處、院外門診部14處掛號費50元；至於健檢納入折抵範圍部分，諸如長者適用檢查項目、單一或套餐形式，部分折抵或全額折抵（上限600點，7月起敬老卡點數提高至每月600點），照顧長者身體健康，協助了解自身狀況如有無骨質疏鬆等，都在跟衛生局研議中，預計下半年上路。

    市長蔣萬安本月6日於市政會議裁示，今年將把老人健檢納入敬老卡點數扣抵範圍，例如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等項目，透過定期健檢，實踐健康老化。

    台北市社會局今宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，折抵上限60點。（記者董冠怡攝）

    台北市社會局今宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，折抵上限60點。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播