北市敬老卡2/1起可泡湯！ 下半年納健檢、點數可望全額折抵

首波適用北投區水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅五家業者。（社會局提供）

台北市社會局今宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，首波開放北投區水美溫泉、水都溫泉館、春天酒店、北投老爺酒店、北投晶泉丰旅大眾池，折抵上限60點；計程車扣抵點數同步從65點提高至85點。另外，7月起每月發放點數從480點提高至600點，並將聯醫系統老人健檢納入扣抵範圍，且有望全額折抵，讓點數用好用滿。

台北市政府副秘書長俞振華於「敬老卡擴大使用啟動記者會」中表示，敬老卡的初衷是希望年長者多多出門走動，未來持敬老卡搭乘大眾運輸到北投泡湯，使用大眾池可折抵點數，同時促進血液循環。首波合作的五間業者也各別祭出不同專屬優惠，例如持敬老卡消費除可享點數扣抵，還可折60元至120元，或是原價打61折、每人150元等。

聯醫陽明院區醫療副院長郭育成提醒，泡湯時間一次最好不要超過10分鐘，可以起身休息2至5分鐘再泡。泡湯後血管會擴張，切勿太快起身，以免因姿勢性低血壓暈倒，尤其高血壓及心臟功能不佳者更須留意。

社會局長姚淑文說，1月2日起，已開放敬老卡點數折抵聯醫院內7處、院外門診部14處掛號費50元；至於健檢納入折抵範圍部分，諸如長者適用檢查項目、單一或套餐形式，部分折抵或全額折抵（上限600點，7月起敬老卡點數提高至每月600點），照顧長者身體健康，協助了解自身狀況如有無骨質疏鬆等，都在跟衛生局研議中，預計下半年上路。

市長蔣萬安本月6日於市政會議裁示，今年將把老人健檢納入敬老卡點數扣抵範圍，例如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等項目，透過定期健檢，實踐健康老化。

台北市社會局今宣布，2月1日起敬老卡也可泡湯，折抵上限60點。（記者董冠怡攝）

