台中豐康牧場隱匿疫情亂丟死雞重罰115萬 蛋品流向台北、苗栗

盧秀燕宣布重罰未通報蛋雞場115萬。（記者蘇孟娟攝）

台中市豐康牧場染禽流感1700雞隻死亡，但業者未通報涉隱匿，還將病死雞載送苗栗自行處理，台中市長盧秀燕下午宣佈，業者惡性重大，將予以重罰，隱匿未報依動物傳染病防治條例罰最高100萬，未依規定處置病死雞另依畜牧法再罰15萬，共開罰115萬；市府另公佈蛋品流向，包括流向台北市660台斤，苗栗縣4640台斤，均已通知兩縣市衛生局後續處置。

台中市農業局長李逸安指出，案例場5000雞隻今日中午12點半已完成，因業者有掩埋病死雞，限業者3天處理完成並消毒，另1月27日疫調了解病死雞也有送到苗栗掩埋情況，已在1月28日通知苗栗處理，未來與苗栗合作了解去向。

衛生局長曾梓展另指出，清查蛋品流向自1月1日至1月27日共流出7125台斤蛋品，現場查封236台斤蛋品，流出的蛋品透過網路及實體通路販售給11家業者（含外縣市2家）及85名個人買家，衛生局已通知11家業者全數下架，並完成台中市9家業者實地稽查，確認已無案場蛋品在市面流通販售。此外，為維護消費者權益，已責令案場設置專責客服專線辦理退費事宜，且須每日回報回收進度。

曾梓展指出，其中流出台北市有660台斤，苗栗4640台斤，已各通知兩縣市衛生局處理下架。其餘在台中市的蛋品也要求下架。

豐康牧場流出逾7千台斤蛋品，衛生局公布流向。（記者蘇孟娟攝）

