台中豐康牧場隱匿禽流感正常出蛋 被撤銷動物福利標章

台中市豐原區豐康牧場爆出禽流感疫情，市府今天撲殺剩下的5000多隻蛋雞。（市府提供）

台中市豐原區豐康牧場爆出禽流感疫情，大量蛋雞死亡，被檢舉「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府昨檢驗證實是H5N1禽流感陽性，該牧場因採人道友善方式飼養蛋雞，獲台中市首家動物福利標章認證，但台灣動物社會研究會聲明，牧場發生大量雞隻死亡，未主動通報，該牧場違反動福標章規範，已經公告除名，非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

台灣動物社會研究會聲明表示，豐康畜牧場於前年（2024）年底提出動物福利標章—蛋雞牧場申請，經嚴格稽核後於去年（2025）2月14日通過稽核，證書有效期限為2025年2月14日至今年2月13日，並進一步指出，台中豐康牧場沒有向本會申請雞蛋產品的「產銷監管鏈COC」驗證，因此沒有、也不能使用「動物福利標章」於產品上。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，去年牧場新增飼養棟舍，覆核部份狀況未能符合規範標準，1月16日已通知不予展延通過，這次牧場發生大量雞隻死亡，未主動通報主管機關及本會，已嚴重違反動物福利、生物安全及公共衛生管理，昨天公告將該牧場除名，該牧場已非「動物福利標章East Certified」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

食安處追查發現，該牧場銷售號稱高品質雞蛋，較一般市售貴，透過線上網路訂購，有人訂一整年，由於數量多，目前無法確定具體銷售量，加上該牧場在1月10日已經發病，盤點問題蛋售出日期必須再往前挪移追查，全面下架回收，監督業者妥善處理退貨流程。

另針對豐康牧場飼養約7000隻雞，1700隻異常死亡，業者隱匿疫情未報且就地掩埋，苗栗縣縣查出在轄內後龍出海口大排26日也發現大量遭丟棄死雞共235隻，經採檢確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區養禽場有關，對此，市府指業者稱1773隻有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

台中市豐原區豐康牧場爆出禽流感疫情，市府今天撲殺剩下的5000多隻蛋雞。（市府提供）

台灣動物社會研究會聲明，豐康牧場違反動福標章規範，公告除名，非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。（翻攝台灣動物社會研究會粉絲頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法