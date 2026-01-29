屏東高樹「奇幻大津」2/5揭幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

奇幻大津的光影瀑布將光影與流水融合一起，奇幻美麗。（屏東縣政府提供）

屏東縣高樹鄉「奇幻大津」，將於2月5日正式揭幕，曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷將回鄉與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

「奇幻大津」活動展期自2月3日至3月4日，每日下午5點到晚上9點開放，為回饋在地居民3~5日為高樹鄉民日，提供鄉民免費索票入場體驗，1月31日上午9~11點於高樹鄉圖書館前開放索票。

文化處表示，大津瀑布在歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量1千人入場，其中線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共8梯次，票種為單人票100元、優待票50元，購票入場可獲得三款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限，送完為止，購票與活動相關資訊，請至官方活動平台查詢。

奇幻大津沿途美麗的燈飾。（屏東縣政府提供）

奇幻大津美麗的燈飾，讓山林中奇幻又美麗。（屏東縣政府提供）

