    蒙特樂橄欖油混裝芥花油 食藥署：擬要求品名標示比照CNS

    2026/01/29 16:26 記者林志怡／台北報導
    食藥署會同嘉義市調站、新北市及臺北市政府衛生局赴融琦國際有限公司製造場所及公司進行稽查。（食藥署提供）

    食藥署會同嘉義市調站、新北市及臺北市政府衛生局赴融琦國際有限公司製造場所及公司進行稽查。（食藥署提供）

    台北市有業者自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，與低價芥花油混和後裝瓶，外包裝卻標示「100%PURE橄欖油」，從中牟取暴利。衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，目前中華民國國家標準（CNS）將橄欖油分為5大類，食藥署先前已研議要求未來產品標示比照CNS標準，因應這次事件會加速辦理。

    台北市衛生局今日指出，衛生局1月20日配合台北地檢署指揮，並與食藥署等相關單位組成專案小組，前往融琦國際有限公司在新北市深坑區的製造場所，現場查獲混充油品相關設備，並調查發現該公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。

    劉芳銘表示，這次案件涉有攙偽情事，現場已依法封存橄欖油產品，並由嘉義市調站扣押混油槽設備，並責令業者將相關油品全面下架回收，以防止問題產品持續流通市面。

    目前台北市衛生局衛生局已先行依「食品安全衛生管理法」標示不實相關規定，從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰，另因這次案件涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

    劉芳銘強調，市售食品若有標示不實情事，可依「食安法」開罰新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，另倘經查獲違規者，將依「食安法」規定從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金，絕不寬貸。

    另劉芳銘表示，CNS將橄欖油分為5大類，包括冷壓橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油等，食藥署已蒐集國際相關規範，研議要求食用橄欖油及橄欖粕油品名標示比照CNS標準，將邀集專家學者共同研商討論，後續亦將召開會議與利害關係者溝通，完備規定。

    劉芳銘說，因應這次事件，食藥署會加速辦理相關規定修正程序，民眾選購油品時，可查看油品的成分百分比標示，了解自己購買的產品內容。

    食藥署會同嘉義市調站、新北市及臺北市政府衛生局赴融琦國際有限公司製造場所及公司進行稽查。（食藥署提供）

    食藥署會同嘉義市調站、新北市及臺北市政府衛生局赴融琦國際有限公司製造場所及公司進行稽查。（食藥署提供）

