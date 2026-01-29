為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    他抱怨「診所只收現金」超落後 醫師正解：不是逃漏稅

    2026/01/29 17:19 即時新聞／綜合報導
    網友不解為什麼診所都堅持只收現金，示意圖。（資料照）

    行動支付已成為生活中的日常，更有許多人因此捨棄錢包。不過有網友提問，他不解為什麼台灣的診所還是堅持收現金，直呼，「明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代」。對此貼文，釣出醫師解答了。

    一名網友在Threads發文表示，他不太懂為什麼台灣的診所支付方式都這麼落後，到現在還是堅持只能收現金，不論是信用卡、轉帳或是行動支付全都不能接受。讓他抱怨，「科技不斷地在進步，結果這麼簡單的事情還需要搞這麼複雜，明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代」。

    貼文曝光後，釣出獸醫師解答，「我的營業成本佔營業額的90%，多抽個2%對我來說就是幫薪水打八折的概念」，他表示，他看過有同業提供帳號後直接被鎖，一旦被鎖整個金流卡住幾個月問題更大，「所以現金對我們小店來說才是比較符合經濟效益的事情」。

    外科醫師蘇聖文也留言解惑，「沒那麼多逃漏稅啦，基本上利潤已經不高的狀況下，多抽個營業額2%的手續費，其實對於整體利潤來說就會是20%的減少（假定毛利10%），這真的影響不小；如果用轉帳的，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢，造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資全卡住，更麻煩。不過以醫療業價格這麼卷，轉嫁成本到使用者身上不太可行，而刷卡加％也是違反銀行規定，也是兩難」。

