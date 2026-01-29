民雄農工汽車科2生抗壓受訓練 分獲金手獎第二、三名

民雄農工高三生黃聖堯（左）、劉宗威（右）獲得全國高中學校工業類技藝競賽金手獎，抱回汽車大獎。（民雄農工提供）

114學年度全國高中工業類技藝競賽去年底舉行，民雄農工今天舉行記者會，發布汽車科學生黃聖堯、劉宗威獲汽車修護職種金手獎第二、汽車噴漆職種金手獎第三名好消息。校長洪芳芷表示，黃聖堯以開汽車修配廠的爸爸為目標，專注於汽車修護技藝；劉宗威歷經比賽挫折、爸爸癌逝，化悲憤為力量，抗高壓投入訓練，在業師、導師、家長陪伴中，在技職舞台展現最閃亮的一面，也為汽車科創下新紀錄。

黃聖堯指導老師、汽車科主任柯東佑說，黃聖堯就讀雲林北港國中技藝班就曾參加技藝競賽獲第一名，進入民雄農工就立下參賽目標，無論專題製作、工科技藝，都展現創意與技術的融合。

黃聖堯說，從小看爸爸在引擎底盤工作台下修車，國二時爸爸讓他自己拆卸引擎，當引擎順利發動時，十分有成就感，更確信走上汽車修護這條路，並默默許願要超越爸爸。

黃聖堯說，模擬賽表現時不理想，一度產生「自我懷疑」，想到爸爸提醒，反覆練習到精熟、遇到問題想辦法解決，成為支撐他往前的動力，得獎最感謝爸爸一路的陪伴與堅持。

劉宗威自國小三年級打棒球，念體育班到國中畢業，高中時隨父母搬回嘉縣老家、就近就讀民雄農工，起初沒有規律運動失去生活重心，在師長鼓勵下，他將球隊的訓練思維運用在汽車噴漆，反覆練習、調整節奏，每天完成學新東西的小目標，然而也因得失心重，一度嚴格要求自我每天練習近10個小時。

指導老師廖庭堅說，劉宗威參賽得獎非一蹴可及，高二南區分科賽曾僅得佳作，加上遭逢劉爸爸罹癌過世，劉宗威一度放棄參賽、要打工分擔家計，後來透過校內工讀生計畫，讓劉宗威有時間準備比賽，劉宗威面對高壓訓練環境，不僅自律還融入職人精神，自己掌握訓練節奏，成為從困境翻轉的關鍵。

黃聖堯獲汽車修護金手獎第二名。（民雄農工提供）

劉宗威克服困境，用運動員精神投入汽車噴漆，獲全國高中學校工業類技藝競賽金手獎第三名。（民雄農工提供）

