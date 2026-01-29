蒙特樂100％橄欖油混裝芥花油 標示不實重罰400萬

融琦國際有限公司的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」混充芥花油及標示不實，遭衛生局重罰新台幣400萬元。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（20日）表示，融琦國際有限公司的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」以芥花油混充及標示不實，遭衛生局重罰新台幣400萬元。衛生局已於已通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售。截至28日，累積已下架3202瓶產品。案件若涉及攙偽假冒情節，衛生局將持續配合檢調偵辦。

台北市衛生局表示，配合台灣台北北地方檢察署指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛生福利部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位組成專案小組，前往融琦國際有限公司新北市製造場所，查獲混充油品之相關設備、器具，也至台北市辦公地點搜查。調查後發現「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混芥花油及標示不實情事。

衛生局呼籲，食品或食品添加物依食品安全衛生管理法第15條規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金；同法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可依同法第45條處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

衛生局也提醒，凡有進貨或使用融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE （規格：2L）」業者，應立即主動停止使用、販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。

