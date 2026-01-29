為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投精品咖啡攜手路易莎 全台15間門市上架

    2026/01/29 16:58 記者張協昇／南投報導
    南投精品咖啡即日起在路易莎全台15間門市上市，29日舉行啟動儀式。（記者張協昇攝）

    南投精品咖啡即日起在路易莎全台15間門市上市，29日舉行啟動儀式。（記者張協昇攝）

    南投縣咖啡種植面積約181公頃，近幾年推出的精品咖啡逐漸打出知名度，縣府今（29日）舉辦「山之序曲・啜飲南投—南投精品咖啡媒合發表會」，宣布即日起嚴選南投精品咖啡，與國內本土知名咖啡品牌路易莎公司合作，在路易莎位於高鐵台中站等全台15間門市上市販售，行銷南投咖啡。

    南投縣政府農業處處長蘇瑞祥表示，南投擁有良好的山林環境與咖啡栽培條件，農民在種植、採收及烘焙後製精益求精，並推動產地證明標章，南投咖啡已逐漸受國人青睞，此次與路易莎公司合作，是南投咖啡行銷策略一個重要創新佈局，盼藉由品牌連結與路易莎廣大通路，提升南投精品咖啡品牌價值，盼讓南投咖啡未來也能像南投茶葉一樣，在全國每5杯咖啡中就有3杯來自南投。

    路易莎職人咖啡公司副總經理黃佳雯指出，南投推廣咖啡種植與路易莎咖啡發展歷史不謀而合，大約都有20年時間，目前路易莎在全國已有500家店，由於老闆對於南投咖啡豆大為驚豔，從原本規劃在5家門市販售增至15家，未來也可再擴充銷售據點，希望能將南投精品咖啡推展到各地。

    南投咖啡產量最多的國姓鄉鄉長邱美玲說，鄉內農民可能已有不錯的咖啡種植及烘焙技術，但卻不懂行銷，透過路易莎通路，能提升南投咖啡能見度，也建議路易莎未來能考慮與農民契作，進一步增進合作關係，穩定產量與品質互蒙其利，讓南投咖啡揚名國際。

    南投咖啡即日起在路易莎門市上市，縣府農業處長蘇瑞祥（中）、國姓鄉長邱美玲（左）與路易莎副總黃佳雯（右）一起品飲南投咖啡。（記者張協昇攝）

    南投咖啡即日起在路易莎門市上市，縣府農業處長蘇瑞祥（中）、國姓鄉長邱美玲（左）與路易莎副總黃佳雯（右）一起品飲南投咖啡。（記者張協昇攝）

