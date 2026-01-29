氦氣球升空了！ 九九峰氦氣球樂園2/2履勘、上網預約購票時間曝

九九峰氦氣球樂園的繫留式氦氣球組裝並充氣完成，29日升空測試。（南投縣府提供）

預定2月11日試營運的九九峰氦氣球樂園，從法國購買的氦氣球27、28日組裝及充氣，7小時充氣完成後今升空測試，預定2月2日辦理履勘，確認安全無虞核發營運證明書後，才開放使用，未來將升空至150公尺，最多可搭乘30人，氣球上升速度每秒1公尺，全程體驗時間約15分鐘。

九九峰氦氣球樂園引進Aero30NG繫留式氦氣球，27組裝氦氣球機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施，28日組裝球體、並進行氦氣充填，共動用40人花了7小時組裝完成，今天上午氦氣球成形，並進行升空等各項測試。

南投縣府觀光處表示，該繫留式氦氣球造價8000萬元，氣速穩定下最多可搭乘30人，繫留鋼索每秒上升1公尺，最高可升空300公尺，不過未來將先升空至150公尺，相當於在50層樓高，將可欣賞九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖等景致。

不同於一般透過火焰熱氣上升的熱氣球，需傍晚及清晨且氣流穩定時較適合升空，氦氣球全天候皆可飛行，只要風速不達到輕颱等級都可營運。

觀光處說，2月12日到14日開放南投縣民體驗，2月5日中午可上網預約，另17日開始才限量開放給全國遊客，該部分2月12日中午起開放上網預約購票。

氦氣球充氣完成，未來最多可搭乘30人。（南投縣府提供）

工作人員組裝氦氣球，並一一進行各種測試。（南投縣府提供）

