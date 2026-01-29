為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    人文國中小親師生赴教育部陳情 宜蘭縣府：會持續溝通

    2026/01/29 16:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。（記者方賓照攝）

    宜蘭人文國中小家長赴教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。（記者方賓照攝）

    宜蘭人文國中小於2024年公辦民營期滿後，接連3次招標失敗，部分家長、師生及校友今天北上教育部陳情，控訴行政失靈壓垮實驗教育。宜蘭縣政府回應，會持續溝通，使學校穩健發展，以維護學生學習權益。

    宜蘭縣政府教育處表示，縣府辦理人文國中小委託私人辦理作業，期待具教育專業經營及財務穩健經營團隊，以公私協力共創雙贏，歷經113至115學年3次招標，共6家申請單位，惟經評選均結果未達評選標準，因此未獲得標。

    宜縣教育處指出，縣府對於實驗教育具有優良委辦經驗，以岳明國中小（105學年度起）及慈心華德福高中（91學年度起）為例，均深獲家長及各界肯定，對實驗教育的支持及投入資源均逐年增加。

    教育處強調，人文國中小雖歷經3次公開徵求委託私人申請，均無申請單位通過，為學校維護實驗教育持續辦理，保障學生受教權益，依法經本縣學校型態實驗教育審議會審議通過，以公辦公營實驗教育持續辦理。

    教育處指出，今年1月14日也於校內召開家長說明會，均有家長代表參加，過程公開透明，依法辦理，縣府亦將持續溝通，使學校穩健發展，以維護學生學習權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播