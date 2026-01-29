張榮發辭世十週年 紀念音樂會演繹經典民謠

張榮發辭世十週年紀念音樂會28日舉行。圖為演奏「威風凜凜進行曲」畫面，這也是長榮集團創辦人張榮發與英國鐵娘子柴契爾夫人喜愛的曲目。（張榮發基金會提供）

今年是長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十週年，張榮發基金會昨晚（28日）在台北國際會議中心舉辦紀念音樂會，由基金會所屬長榮交響樂團駐團指揮莊文貞擔綱指揮，率領長榮交響樂團與女高音朱萬花、男高音林健吉共同演出。演繹多首經典民謠，勾出聽眾搭乘長榮航空班機的回憶。

基金會說，張榮發早年因為欣賞NHK交響樂團演出的感動，而發下宏願，要打造優質交響樂團，進而於2002年創立台灣唯一由企業獨資經營的職業樂團「長榮交響樂團」，並史無前例地將台灣民謠交響化。

紀念音樂會以「緬懷過去」與「開創未來」為雙主軸，設計曲目與影片畫面。音樂會上演奏「望春風」、「四季紅」、「雨夜花」等台灣民謠，勾起許多人搭乘長榮航空的回憶。基金會說，張榮發成立長榮航空時，指示要在機上播放台灣民謠，讓旅居海外的異鄉遊子登機就像回家。

曾受張榮發基金會協助的「眼睛不自由」女高音朱萬花，帶來「牽阮的手」；男高音林健吉則演唱「千風之歌」與「淚光閃閃」。

音樂會也透過世界民謠，呼應張榮發創立的國際運輸集團，包括作曲家哈查都量的「劍舞」、日本的「荒城之月」、韓國民謠「阿里郎」與印尼的「蘇羅河流水」。

音樂會也帶來古典小品演出，壓軸演出英國作曲家艾爾加的「威風凜凜進行曲」，是張榮發與英國鐵娘子柴契爾夫人喜愛的曲目之一，演出時搭配柴契爾參加長榮海運「長果輪」下水典禮、長榮航空英國倫敦開航酒會的畫面。

音樂會尾聲的2首安可曲，第一首是張榮發填詞、長榮人熟悉的「長榮頌」，另一首是「感恩的心」，懷念張榮發，並感謝陪伴長榮成長的夥伴及民眾，現場3千多名觀眾一起大合唱，為音樂會畫下句點。

