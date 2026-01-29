淡水漁人碼頭藝文空間恐淪商業用 新北：兼顧文化推廣與經濟發展

未來可遠眺淡江大橋的室內藝術展示空間，恐淪為商業設施，需付費才能享有。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

新北市淡水區擁有豐富文化資產，市議員鄭宇恩指出，近期市府頻將藝文場域轉作商業使用，例如漁人碼頭BOT案的回饋空間「滬水一方」，將招租作為住宿、零售餐飲服務設施，她質疑市府短視近利，扼殺文化及公共價值。對此，經濟發展局表示，該處空間使用調整活化，並非否定文化發展，而是在既有的基礎上，兼顧文化推廣與經濟發展效益。

鄭宇恩表示，原本滬水一方藝術大街3樓規劃「積木共和國」，讓親子透過積木、互動體驗，認識淡水文化資產；4樓展覽空間提供藝術家展覽與創作交流，讓民眾認識更多淡水在地藝術家，如今經發局卻以淡水已有15處在地文化推廣空間為由，強行收回並改做商業使用，未提出替代方案與配套措施，等於將滬水一方約600坪空間拱手讓人，無視淡水藝文發展及親子活動需求。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩要求經發局立即停止將滬水一方藝文回饋空間全面改做旅宿餐飲的政策，公開說明變更的決策過程及依據；若市府仍執意商業化，必須另尋同等規模的替代場域，補回藝文展演與親子文化教育功能，並設置淡水藝文扶植基金，將海關碼頭及滬水一方等租金收入專款專用，投入淡水在地藝術家展演、親子文化教育、地方文史及社區文化推廣。

經發局表示，淡水為新北市歷史文化重鎮，市府長期投入文化資產保存、藝文活動推廣及在地創作者扶植，政策方向始終一致。滬水一方藝文空間因應早期淡水藝文場域不足，於2015年設立；隨著地方藝文能量逐年累積，目前淡水地區已設有15處文化推廣與展演據點，文化資源由單一場域發展為整體網絡。

經發局說，本次滬水一方空間使用調整活化，並非否定文化發展，而是在既有文化量能基礎上，兼顧文化推廣與經濟發展效益，未來將持續傾聽各界意見，在文化推廣、經濟發展與城市發展之間取得平衡。

淡水漁人碼頭的藝文回饋空間「滬水一方」，將由市府收回招租，作為住宿、零售餐飲服務設施。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

原本滬水一方藝術大街3樓規劃「積木共和國」，讓親子透過積木、互動體驗，認識淡水文化資產。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

淡水漁人碼頭BOT案的回饋空間「滬水一方」，將招租作為住宿、零售餐飲服務設施。（圖由鄭宇恩辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法