    首頁 > 生活

    基隆污水接管率差挨批 市府：今年仁愛區接管和平島水資中心

    2026/01/29 16:38 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市污水下水道接管工程引爭議。（記者盧賢秀攝）

    基隆市污水下水道接管工程引爭議。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市黨部批評基隆市長謝國樑上任以來，污水接管率年增率僅1％，市政死當。基隆市政府強調，3年已接管戶數共1萬71戶，約占全市總戶數6%，預計在今年度上半年完成仁愛區仁一路、仁二路串接至中正區中正污水幹線貫通工程，仁愛區的污水幹管今年就可接通到和平島的水資源中心。

    民進黨日前公布營建署的資料，謝國樑上任以來截至2025年，全市接管普及率從41.47％到44.76％，平均年成長僅1％出頭；林右昌時代從24．89％到41．47％，每年增長2％謝國樑，謝國樑污水接管率平均是史上表現最差的。

    市府工務處長簡翊哲表示，市府從2023年起展開北港（基隆港周邊）系統工程，推進仁愛區市中心污水主要幹管貫通作業，目前吉祥大樓、喜豬橋前已完成大部分工程，最後的節點也是難度最高的喜豬橋前，工程較複雜，預計上半年完成。

    簡翊哲說，市府預計上半年完成仁愛區仁一路及仁二路串接至中正區中正污水幹線貫通工程，未來仁愛區污水系統及後續的中山區接管，就可利用此管線接通至和平島水資源回收中心。

    市府副發言人鍾明今天在記者會表示，市府原本規劃去年累計接管長度3822公尺，去年接管累計至4375公尺，接管進度明顯超出目標，預計今年上半年完成北港系統的市中心污水幹管貫通工程，逐步完善基隆市污水管線工程，將舉辦公聽會或政策說明會。

    鍾明表示，謝國樑上任至今佈建污水管地下工程，至今已完成接管戶數共1萬71戶，約佔全市總戶數6%，平均每年接管3357戶，超出謝國樑上任前，2019至2023年的每年接管平均數3155戶。

    基隆市政府副發言人鍾明說明基隆3年來污水接管率為6％。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府副發言人鍾明說明基隆3年來污水接管率為6％。（記者盧賢秀攝）

