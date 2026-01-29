為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖縣長青槌球協會開春會內賽 老球友健康動一下

    2026/01/29 16:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠與澎湖縣長青槌球協會理事長歐朝祿，暢談槌球未來推廣方向。（馬公市公所提供）

    澎湖縣長青槌球協會為鼓勵高齡族群持續運動、強化社區健康意識，今（29）日舉辦2026年開春會內賽事，邀集會員齊聚一堂、展開年度首場友誼競賽。馬公市長黃健忠特別準備熱豆花到場致贈，向長青選手表達誠摯祝福與鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

    黃健忠說，槌球是一項適合長者參與的運動，能在日常生活中兼顧運動量與安全性，不僅有助維持身體協調與反應能力，也透過團體活動提升社交參與，減少獨居與退化風險。他強調，市公所未來將持續與民間團體合作推廣健康活動，讓更多市民在熟悉的社區空間裡，找到運動的樂趣與生活的重心。

    理事長歐朝祿指出，槌球協會長年致力推動基層運動發展，透過例行賽事與日常練習，讓長者有固定運動習慣，維持良好體能與精神狀態。他也感謝黃市長與各界長期以來的支持，讓協會更有動力持續推動槌球向下扎根、擴大參與。

    賽事後，協會利用午餐時段安排年終尾牙餐敘，感謝會員一年來的投入與努力，凝聚向心力、展望新年度。馬公市民代表吳武宗及民進黨澎湖縣黨部主委顏家康也捐贈運動飲品，實際行動支持銀髮族群健康生活，展現地方各界共同推動長者福利的積極態度。

    澎湖縣長青槌球協會，讓銀髮族有聚會運動時間。（馬公市公所提供）

