    首頁 > 生活

    張景森要失望了？ 行政院：高鐵延伸宜蘭案按相關程序進行

    2026/01/29 16:00 記者鍾麗華／台北報導
    對於高鐵延伸宜蘭是否已拍板興建？行政院表示，按照相關程序進行。（記者鍾麗華攝）

    前行政院政務委員張景森指高鐵延伸宜蘭是史詩級錯誤，交通部長陳世凱今（29）日在立法院表示，大部分的宜蘭民代都支持高鐵延伸宜蘭的方案，宜蘭縣政府也曾表達支持，交通是很專業的討論跟評估。對於高鐵延伸宜蘭是否已拍板興建？行政院表示，按照相關程序進行。

    高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡，賀陳旦還質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，擬與民團向行政機關下辯論戰帖。

    張景森上週還在臉書撰文表示，他參加國安會副秘書長李問婚禮時，行政院長卓榮泰稱有看他臉書，已把他的意見，轉交給陳世凱研究。不過，陳世凱今天在立法院說，張景森曾於政府任職，應很清楚政府部門做決策時有很嚴謹跟專業的討論。他不明白張景森的依據為何，交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢。

    對於交通部研究後，是否已向卓揆報告高鐵延伸宜蘭案，李慧芝表示，交通部已向大家說明，此案是按照相關程序進行。她強調，北宜高鐵經過多年審慎研議，現已完成綜合規劃。國發會在去年12月召開研商會議，審議結論也支持北宜高鐵計畫。交通部會依照會議結論，還有各單位的審查意見之後，然後再函報給國發會，現在相關行政程序都還在進行當中。

