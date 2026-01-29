為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    落石如籃球大 雲林草嶺149乙線建明隧道拚4月底前完工

    2026/01/29 15:23 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林古坑草嶺公路149乙線牛奶科段明隧道工程，承包商每日派出數10名工人趕工，力拚在4月底汛期前完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林古坑草嶺公路149乙線牛奶科段明隧道工程，承包商每日派出數10名工人趕工，力拚在4月底汛期前完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林古坑鄉草嶺村重要道路之一149乙線（草嶺公路）牛奶科段（6.3K），每遇豪大雨、地震就會發生土石滑落災情，縣府前年向中央提報凱米颱風災後復建工程獲補助5900多萬元，建置1座明隧道，工程在去年底開工，工期原訂今年10月底完工，但考量施工期間用路人及工作人員安全，承包商新科營造力拚在4月底汛期前完工。

    149乙線牛奶科段因地質不穩定，只要遇大雨或地震就發生土石滑落，據草嶺村民表示，掉落的土石多數是直徑超過1米的大石頭，數10年來政府斥資重複植被、噴漿等方式整治，效果都有限，土石滑落災情仍頻傳。

    雲林縣交通工務局長汪令堯指出， 早年明隧道採獨立基腳遇有地震或路基流失，只要一根受損，整座崩塌或傾斜，921地震後明隧道工法採筏式基礎穩定性及抗震係數高，頂部採緩坡設計具消能，並有助石頭滾落山谷，縣府修復中斷23年的149甲線24K至27K段，其中建置5座明隧道，在前年凱米颱風通過考驗。

    汪令堯表示，根據山區防災減災經驗，149乙線牛奶科段建置明隧道最有效，中央凱米風災復建工程核定5900多萬元，明隧道長75公尺、寬9公尺，另為確保明隧道穩固及安全，邊坡、底部分別打地錨、微型樁，頂部採緩坡設計，放置輪胎並回填土石，消減大石頭掉落重量，並有助滾動掉落山谷。

    汪令堯說，149乙線6.3K明隧道工期原訂300日曆天，因應施工該段闢設車行便道，新科營造公司考量施工期間用路人及現場工人安全，每日派出數十名人力到場施工，力拚在4月底汛期前完工。

    雲林古坑草嶺公路149乙線牛奶科段明隧道工程，承包商每日派出數10名工人趕工，力拚在4月底汛期前完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林古坑草嶺公路149乙線牛奶科段明隧道工程，承包商每日派出數10名工人趕工，力拚在4月底汛期前完工。（記者黃淑莉攝）

    921地震中斷23年，雲林縣府搶修恢復149甲線24至27K通車，建置5座明隧道，即採筏式基礎，頂部緩坡設計，穩固且安全性高。（記者黃淑莉攝）

    921地震中斷23年，雲林縣府搶修恢復149甲線24至27K通車，建置5座明隧道，即採筏式基礎，頂部緩坡設計，穩固且安全性高。（記者黃淑莉攝）

