    台中雞場1150死雞埋苗栗！地主拒配合處理 警方介入緊急開挖

    2026/01/29 15:19 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府已針對發現死雞地點周邊進行清毒。（苗栗縣動防所提供）

    台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，已確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天指業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣。對此，苗栗縣長鍾東錦今（29）日怒斥業者行為相當可惡，要求台中市政府嚴懲業者，由於苗栗埋死雞地主不同意開挖，鍾東錦也指示警方介入調查，並報請苗栗檢方指揮偵辦，並於下午3點開挖處理。

    苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排於26日被發現棄置大量雞屍，苗栗縣動物保護防疫所獲報，當天即派員前往採樣送驗，清點共計235隻雞屍，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

    由於台中市政府台中市動物保護處已27日主動先以電話通知，並於28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

    鍾東錦今天受訪時怒斥豐康牧場真的是非常離譜及可惡，並拜託台中市政府要拿出鐵腕措施停止豐康繼續再養雞，尤其剛發生此疫情的時候，該農場應該要通報，不但沒有通報在自家的機場掩埋外，帶了1000多隻到苗栗縣來，不但丟在水溝裡面，然後又在地上掩埋，萬一這個區分再次蔓延到苗栗縣來，那個造成苗栗縣這個養雞業者重大損失，誰能夠負責？

    鍾東錦也斥責埋死雞地點的嚴姓地主非常的可惡，農業處去找他的土地要開挖、處理，嚴姓地主竟然拒绝，因此已請苗栗縣警局協助辦理此案，並報請苗栗檢方指揮偵辦，不管地主同不同意，既然這個有傳染病有公共危險的問題，將以刑事案件角度來偵辦，並對地主做出重大的處罰。

    鍾東錦亦認為台中市政府，應該要用更強烈的手段，對於豐康養雞場，做最嚴厲的懲處，不然若每個人都這麼沒有公德心，不但造成雞農損失，也會讓社會造成很大的恐慌，他也希望台中及苗栗兩縣市政府通力合作，讓這個雞瘟不要再蔓延出去。

    苗栗縣長鍾東錦對於台中市養雞業者到苗栗縣埋死雞，怒斥業者行為實在太可惡。（記者張勳騰攝）

