    生活

    路名外交2-2》台南民眾：道路命名應與地方有連結、好唸、好記

    2026/01/31 11:00 記者劉婉君／台南專題報導
    地方民眾希望道路命名與地方有關聯性，好聽、好唸、好記。（記者劉婉君攝）

    台南市「路名外交」以國外姊妹市或友好城市為新設工業區或市地重劃區道路命名，有南科廠商擔心，有些路名沒有關聯性又不好記、後續英譯名問題，恐造成國內外廠商來訪找路不易。而南科特定區A 、B、C、D、E、N、O區段徵收預計今年上半年動工開發，地方民眾希望道路命名「好聽、好唸、好記」，與地方有連結。

    開發中的南科3期擁有日本、法國、波蘭3個友好城市命名的道路，宛如另類「聯合國」，但地方民眾卻認為「高興不起來」。有南科廠商說，原台南縣政府時期，將南科東、西路改名為西拉雅大道，至少與地方歷史有連結，園區內有許多外商，真的要路名外交，也可以選擇外商所在的城市，或是具邏輯性、與現有路名有延續性或和當地有連結，會比較好找路。

    另外，路名外交的英譯方式，尤其以波蘭、法國等城市命名，如何翻譯？也會影響後續國外廠商來訪或書信往來，希望不要落落長，以免每次都要查詢。

    市議員陳碧玉說，很多民眾反映，有些國外城市連聽都沒聽過，路名根本記不起來，路名外交的立意良善，但對民眾來說，好聽、好唸、好記最重要。市議員李文俊則表示，對於政府命名沒意見，叫久了習慣就好。

    民政局戶政科長林月琴表示，針對新工業區與重劃區道路命名有2種途徑，由戶政事務所與地方召開協調會，或是特殊原因市府可逕為命名。南市一般道路的英譯名，採用的是通用拼音，命名外交的英譯名，則是比照新聞處所提供「締盟城市」名單上的都市英文名。

    以國外友好城市命名的道路，英文翻譯將比照市府公告的締盟城市名單。（記者劉婉君攝）

