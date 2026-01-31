路名外交2-1》台南26條「路名外交」道路 南科3期成另類聯合國

南市目前26條「路名外交」道路，以日本城市居多。（記者劉婉君攝）

台南市積極推動「路名外交」，自2024年11月以來，以國外姊妹市或友好城市命名的道路，已有26條，分布在7個行政區，其中，近年來因南科蓬勃發展的新市區，就占了7條，數量最多，尤其還在開發中的南科3期，將同時有日本、法國、波蘭3國的友好城市路名，加上原有以在地西拉雅族歷史文化相關的命名，成為另類「聯合國」。

根據台南市政府官網公布的「台南市締盟城市一覽表」，自1965年迄今，台南市共有64個國內外姊妹市或友好城市，其中以日本城市居多，而近2年推動的26條路名外交道路中，新市區7條、永康區及安南區各有5條、南區與歸仁區各3條、七股區2條、官田區1條，涵蓋日本、立陶宛、美國、韓國、法國、波蘭等國的友好城市。

位於南科3期的路名外交道路有山形路（日本）、貝濟耶路（法國）、羅茲路（波蘭）。南科園區內及周邊地區與西拉雅文化歷史相關的路名，則有主要連絡道路西拉雅大道、新港社大道、目加溜灣大道、直加弄大道等。

副市長姜淋煌表示，路名外交原則上會選在新設立工業區或市地重劃區的道路，選擇1、2條穿插在裡面，特殊路名會朝較小條、不影響居民各種權益的方向辦理，以市長黃偉哲任內締交的友好城市來命名，並以近期將締交的優先，深化城市交流。過去安平區也有光州路，黃偉哲市長任內大量命名，除了有些特殊的諧音，其他大部分民眾都能接受，而友好城市來台時知道有道路命名，都覺得非常高興，有些城市回國後也以台南為道路命名，例如日本土浦市的「台南通」。

26條路名外交道路包括：官田區秋田街（日本）；七股區約納瓦路（立陶宛），紐奧良路（美國）；歸仁區西科紋納街（美國），土浦街、富良野街（日本）；永康區宇土路、宇城街、美里街、富士宮路、日光街；新市區別府街、宇佐街、延岡路、金澤路、山形路（日本），貝濟耶路（法國）、羅茲路（波蘭）；南區青森路、弘前路、那珂街（日本）；安南區托倫斯街（美國）、慶州街（韓國）、水戶街、京都街、本庄街（日本）。

正在開發中的南科3期，擁有3條以國外友好城市為名的道路，且分屬3國，宛如另類「聯合國」。（記者劉婉君攝）

南科園區內的主要聯絡道路「西拉雅大道」，以在地西拉雅歷史文化命名。（記者劉婉君攝）

