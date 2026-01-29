雪管處發放獎助學金，2月1日開始受理申請。圖為獎助學金發放標準。（雪管處提供）

雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）轄內與周邊擁有不少原鄉部落，雪管處表示，為鼓勵設籍於雪霸國家公園周邊原住民學生敦品勵學自2022年開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年度獎助學金於2月1日開始受理申請，至3月15日截止（郵戳為憑），歡迎符合資格的學子申請。

雪管處表示，凡設籍雪霸國家公園轄區及周邊行政區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區）2年以上（低收入戶學生不受設籍2年的限制），國小五年級至研究所具原住民籍身份，114年上學期學業平均成績達一定標準，且操行獎懲紀錄無受記過以上處分，皆可申請此次獎學金。

雪管處為鼓勵學子發展才藝，學業平均成績達60分以上、且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦，個人單項成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

若審核通過，國小學生每人獲頒獎學金1000元，國中2000元，高中職（含五專前三年） 3000至5000元，大專校院（含五專後二年） 6000至8000元，研究所6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為6000至1萬元，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

