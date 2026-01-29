為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全球首座農業導向質譜AI中心揭牌 以AI精準數據協助克服氣候逆境

    2026/01/29 14:34 記者陳鳳麗／南投報導
    質譜多體學與人工智慧研究中心，今天由興大校長詹富盛（右4）、生技正瀚董事長吳正邦（右5）等人揭牌。（記者陳鳳麗攝）

    全世界都在致力提升作物對逆境的適應能力之際，國立中興大學與正瀚生技合作的質譜多體學與人工智慧研究中心，今天在興大循環經濟研究學院揭牌，這是全球首度將質譜多體學加AI系統化導入作物韌性研究，建立分子資料庫，為精準韌性農業提供全新解決方案。

    由主攻植物新藥的正瀚生技公司投入1.5億元，設置質譜多體學與人工智慧研究中心，今天由興大校長詹富盛、「正瀚」董事長吳正邦等人揭牌。由興大陳盈嵐教授擔任主任，台大教授林盈仲擔任副主任，該中心建置高效能相層析串聯式質譜儀，整合胜肽體、代謝體、質體、白質體等多體學分析平台，再結合人工智慧預測模型，建構從分子解析、功能預測、體驗驗證到田間應用的完整研發鏈。

    中心主任陳盈嵐指出，該中心是全球第一個將質譜多體學與AI系統導入作物氣候韌性研究，希望為作物逆境研究的標準化、科學化與國際化奠定基礎。正瀚生技公司董事長吳正邦則強調，希望該中心結合AI的專長，能提供說服全世界的正確數據，支撐作物抗逆境新產品的開發。

    設在興大環經濟研究學院的質譜多體學與人工智慧研究中心，將陸續建置多部質普儀。（記者陳鳳麗攝）

    質譜多體學與人工智慧研究中心，由陳盈嵐教授（右4）擔任主任，林盈仲教授（右1）擔任副主任。（記者陳鳳麗攝）

