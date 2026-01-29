聚福588號漁船機械故障 大龍16號拖船拖帶至澎湖維修

聚福588號漁船機械故障，一波三折才拖帶至竹灣共和造船廠上架檢修。（記者劉禹慶攝）

由台灣北部出發，準備前往澎湖竹灣造船廠上架檢修的聚福588號漁船，昨（28）日行經碇鉤嶼東南海域，因機械故障失去動力，船公司緊急請「崧和1號」出海拖帶，但因風浪過大，拖船先行返港待命，今（29）日改由大龍16號接手出海拖帶，順利將聚號漁船拖帶進入西嶼竹灣上架維修，澎湖區漁會總幹事顏德福全程掌握狀況。

根據了解，昨日深夜10時澎湖海巡隊10087艇回報，「崧和1號」抵達碇鉤嶼東南4.7浬（北緯23度34分、東經119度46分），與機械故障的「聚福588」漁船會合，經評估因海象不佳，風浪過大，無法進行拖帶，船公司指示請「崧」船先返港待命，等海象轉好再行前往拖帶，「聚福588」漁船人船安全，流向180度，流速3.6節，10087艇徹夜持續在旁戒護。

今日改派大龍16號拖船，出海救援，中午11時15分拖船抵達龍門南6.3浬（北緯23度27分、東經119度39分），中午11時20分纜繩佈防完成開始拖帶，拖往竹灣港上架維修，海巡隊10087艇沿途在2船旁邊戒護，以時速7節前往共合造船廠

，距離約18海浬。

經過拖船緩緩將漁船拖帶前往竹灣漁港，約在下午4時抵達共和造船廠，終於在一波三折、有驚無險下，完成上架檢修，讓全程關注的澎湖區漁會總幹事顏德福鬆了一口氣。

澎湖海巡隊PP10087，在旁一路戒護故障漁船上架檢修。（記者劉禹慶攝）

