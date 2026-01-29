清大梅園250棵梅花盛開賞梅正是好時節

清大梅園250棵梅花正盛開，賞梅正是好時節。（記者洪美秀攝）

賞完陽明交大落羽松美景後，緊接著登場的是清華大學校園內的賞梅季！清大校園內的「梅園」，是紀念已故校長梅貽琦所建，園內近250棵梅樹，每年1月下旬到2月初是梅花綻放時節，因梅花會散發淡淡清香，總吸引人在梅樹下野餐賞花，近期清大梅園的梅花已盛開近8成，即日起到農曆春節前後，正是北台灣賞梅好去處。

位在清大後山的梅園，是校方1962年為紀念已故校長梅貽琦所建，園內除有已快60年近250棵老梅樹外，更有壯觀的龍柏大道和飛機造型的梅亭及可讓人新春許願的環形廣場月涵亭，來一趟梅園，除可賞梅外，還可在環形廣場許願，透過聲音的回音環繞來許願。梅園位在清大後山，從清大正門進入，可將車子停放在體育館及梅園附近停車場，步行不到50公尺就可進入梅園，會先看到兩側的迎賓龍柏大道，接著可看到一大片梅園，隨著冷氣團一波波，梅花已陸續綻放，目前已接近盛開期。

不過，梅園梅花盛開每年都吸引大批民眾前往賞梅，校方提醒賞梅民眾，梅花盛開期間不要踩踏或攀折梅枝。可坐在梅花樹下賞梅或野餐，近期很多遊客會前往拍照及賞梅，籲遊客共同維護梅園的梅花，細細品味滿園的梅花清香。

