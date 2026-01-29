為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中豐康牧場隱匿禽流感疫情 卓榮泰：處置違法避免風險擴大

    2026/01/29 14:10 記者鍾麗華／台北報導
    台中市豐原區豐康牧場感染高病原禽流感，案例場剩5000多隻雞預計今天全面撲殺。（台中市府提供）

    台中市豐原區豐康牧場感染高病原禽流感，案例場剩5000多隻雞預計今天全面撲殺。（台中市府提供）

    台中市豐原區豐康牧場爆有逾1700雞隻不明原因大量死亡，業者未主動通報，且聲稱病死雞都在雞場就地掩埋，昨證實感染高病原禽流感。行政院長卓榮泰今（29）日在行政院會表示，目前養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部也須隨時支援台中市。

    台中市長盧秀燕昨天指出，豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性。市府後續成立前進指揮所，中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。

    農業部今天在行政院會說明近日禽流感疫情，卓榮泰在院會中指出，目前養雞場必須強化所有的安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大。

    卓榮泰說，感謝台中市政府成立前進前指揮所，進行必要的撲殺，也請農業部隨時支援，做必要了解，讓所有安全措施可以完整實現。

    台中養雞場爆發禽流感，行政院長卓榮泰今（29）日在院會表示，目前養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部也須隨時支援台中市。（行政院提供）

    台中養雞場爆發禽流感，行政院長卓榮泰今（29）日在院會表示，目前養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部也須隨時支援台中市。（行政院提供）

