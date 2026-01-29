高鐵估2032年運量破億次 將評估多買8組新世代列車

台灣高鐵公司向日本JR東海購買12輛新世代列車N700ST，與目前日本新幹線最新款列車N700S同款。圖為日本新幹線N700S列車。（記者吳亮儀攝）

高鐵運量每年都破新高，去年全年總旅運人次達8207萬人次，高鐵公司董事長史哲表示，預估2032年的年度旅運量將衝破億人次大關，未來尖峰時段，每小時可對開12班，包括桃竹通勤8班、台中直達車4班。另外，據指出高鐵公司評估要額外增購8輛新世代列車，但仍需今年經董事會通過才能購買。

台灣高鐵公司向日本JR東海公司購買了12輛新世代列車N700ST，與日本新幹線最新的列車N700S同款。第一輛N700ST預計今年7月從日本出廠、8月運抵台灣，並要經過一系列運轉測試，預計明年8月上線營運。

史哲表示，高鐵去年營收比前年增加4.6億元，已達到546億元，「運量持續成長，去年全年旅運量超過8200萬人次，預估至2032年，年度旅運量將首度突破1億人次大關」。

高鐵公司昨天（28日）在高雄左營舉行第二檢修廠上梁典禮，目的就是為了迎接新世代列車抵台，並在明年陸續加入營運。史哲表示，為配合新車啟用，高鐵投入一連串重大投資、工程，除了左營的第二檢修廠，下個月還要進行燕巢機廠改造動土典禮。

史哲表示，高鐵公司一系列總投資額高達600億元到700億元，若納入「高鐵2.0」計畫，總投資將突破千億元，「這將是高鐵通車以來最大規模工程，要讓未來尖峰運能兩階段提升」。

他指出，第一階段是2028年底，之前購買的12輛新世代列車全數投入營運後，預計尖峰運能增加25%，第二階段的願景則希望尖峰運能增加到50%。

目前高鐵公司已經有34組列車，型號都是700T；未來再增加12組新世代列車「N700ST」，總列車組數將達到46組。據了解，之前簽署購車合約有包括額外的購車選擇權，還可額外增購8組列車，但若要再買新列車，需經過董事會，相關規劃預計於上半年在高鐵董事會中討論。

高鐵公司也公布未來新生活願景，從端點站最尖峰時段發車能量提升5成，每小時可對開12班列車；強化通勤服務，桃園、新竹最尖峰時段每小時可停靠8班；增加台北、台中直達車，最尖峰時段每小時可提供4班次。

另外，還要提升南部直達車，台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班直達車；透過北部直達南部列車，讓長、短程旅客有效分流；並以新車型優先投入直達車服務，進行車組分類運用。

高鐵旅運人次年年攀升，預估2032年將破一億人次。（記者吳亮儀攝）

高鐵董事長史哲預估，高鐵2032年運量將破一億人次。（記者吳亮儀攝）

目前高鐵使用的700T列車（上）有34組；另外購買12輛新世代列車N700ST（下）。（高鐵公司提供）

