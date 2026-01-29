為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南市區電力故障5千多戶與新光三越兩店停電 下午1時復電

    2026/01/29 13:50 記者王俊忠／台南報導
    二十九日近午時，新光三越台南中山店美食街突然停電變得漆黑。（民眾提供）

    二十九日近午時，新光三越台南中山店美食街突然停電變得漆黑。（民眾提供）

    台南市東區與中西區等地在今天上午傳出多處停電情事，包括東區長榮路、東寧路一帶與中西區新光三越中山店與西門店都出現停電，新光三越中山店從近午11點55分突然停電，至少停電約半小時。台電台南區處追查說明，是稍早延平變電所平66線事故，引起同主變電壓驟降，造成新光三越兩店供電異常，到下午1點許已恢復正常供電，台電調查電力系統故障原因。

    台電台南區處表示，今天上午9點26分因為設備故障跳脫，影響東區長榮路、東寧路一帶約537戶用電，查修後已經在上午10點20分許全數復電，造成用戶不便，台電深感抱歉。

    另有民眾反映，新光三越中山店從今天近午11點55分突然跳停電，迄中午12點31分恢復，兩分鐘後再次跳電，是什麼原因？新光三越西門店同樣有停電狀況，西門店啟動備用電源苦撐。

    台電台南區處說明，對於新光三越兩百貨公司停電，是稍早延平變電所平66線事故，引起同主變電壓驟降，造成新光三越兩店供電異常，到下午1點許已正常供電。這事件於上午11點53分出現壓降，1分鐘內恢復正常供電，但百貨公司內停電時間較長，是因為新光三越自備高壓開關，要操作才可供電。該處將拜訪新光三越，將低電壓電驛時間延長，以免太靈敏導致停電。

    台電台南區處於下午1點半許說明，今（29）日上午11時53分台南市南區因設備故障，導致金華路二段、三官路、健康路二段、惠南街等一帶共4566戶停電，該事故亦引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、西門店供電異常。台電獲報後立即派員至現場搶修，先行於5分鐘內在上午11時58分復電3401戶，並於下午1點許全數恢復供電。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播