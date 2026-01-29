台南市區電力故障5千多戶與新光三越兩店停電 下午1時復電

二十九日近午時，新光三越台南中山店美食街突然停電變得漆黑。（民眾提供）

台南市東區與中西區等地在今天上午傳出多處停電情事，包括東區長榮路、東寧路一帶與中西區新光三越中山店與西門店都出現停電，新光三越中山店從近午11點55分突然停電，至少停電約半小時。台電台南區處追查說明，是稍早延平變電所平66線事故，引起同主變電壓驟降，造成新光三越兩店供電異常，到下午1點許已恢復正常供電，台電調查電力系統故障原因。

台電台南區處表示，今天上午9點26分因為設備故障跳脫，影響東區長榮路、東寧路一帶約537戶用電，查修後已經在上午10點20分許全數復電，造成用戶不便，台電深感抱歉。

請繼續往下閱讀...

另有民眾反映，新光三越中山店從今天近午11點55分突然跳停電，迄中午12點31分恢復，兩分鐘後再次跳電，是什麼原因？新光三越西門店同樣有停電狀況，西門店啟動備用電源苦撐。

台電台南區處說明，對於新光三越兩百貨公司停電，是稍早延平變電所平66線事故，引起同主變電壓驟降，造成新光三越兩店供電異常，到下午1點許已正常供電。這事件於上午11點53分出現壓降，1分鐘內恢復正常供電，但百貨公司內停電時間較長，是因為新光三越自備高壓開關，要操作才可供電。該處將拜訪新光三越，將低電壓電驛時間延長，以免太靈敏導致停電。

台電台南區處於下午1點半許說明，今（29）日上午11時53分台南市南區因設備故障，導致金華路二段、三官路、健康路二段、惠南街等一帶共4566戶停電，該事故亦引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、西門店供電異常。台電獲報後立即派員至現場搶修，先行於5分鐘內在上午11時58分復電3401戶，並於下午1點許全數恢復供電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法