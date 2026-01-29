為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉64埤麻腳至管事厝段拓寬完工 改善水上、太保到嘉市交通瓶頸

    2026/01/29 14:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉64線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，嘉義縣長翁章梁（右二）等人今現場視察。（記者王善嬿攝）

    嘉64線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，嘉義縣長翁章梁（右二）等人今現場視察。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣嘉64線鄉道埤麻腳到管事厝路段路寬僅6公尺，會車困難，農忙時節大型農機具常與轎車爭道，險象環生。嘉義縣政府斥資1億216萬元（中央補助85%、縣府配合15%），去年3月1日開工，本月13日完工，改善交通瓶頸，未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路。

    縣長翁章梁、太保市長鄭淑分等人今視察完工後道路，翁章梁表示，隨城市發展，嘉義縣整體交通狀況勢必出現變化，縣府建設處以高鐵為核心進行檢討，避免未來大量就業人口湧入引發交通壅塞，相關規劃陸續推動，期盼及早定案，儘速爭取經費，提前因應。

    縣議員賴瓊如表示，嘉64線是水上鄉塗溝村、太保市管事厝鄉親往返嘉市重要便道，之前路幅過窄、會車困難，多次發生轎車掉落田裡意外，如今道路拓寬，讓鄉親行車更快速、安全。

    她還建議，嘉縣通往嘉義貨物轉運中心、埤竹路延伸道路還有一段未拓寬，盼縣府協助爭取中央經費拓寬，完善交通路網。

    縣府建設處長郭良江說，「嘉64線埤麻腳至管事厝段拓寬工程」2020年獲公路局補助先期規劃費用，2022年獲公路局核定工程總經費1億216萬元，工程費8910萬元、用地費1306萬元，施工範圍約1050公尺；除拓寬道路，同時改善道路排水系統、增設LED路燈照明、交通標誌標線，解決積水、夜間照明不足問題，未來可串聯太保市區、高鐵嘉義站，成為嘉義貨物轉運中心替代道路，兼顧產業發展與民眾行車安全。

    嘉64線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路。（記者王善嬿攝）

    嘉64線鄉道埤麻腳至管事厝段道路拓寬工程完工，未來可成為嘉義貨物轉運中心替代道路。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播