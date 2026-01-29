為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南搶頭香成立「午餐保健科」學校午餐、營養教育一次到位

    2026/01/29 14:09 記者洪瑞琴／台南報導
    南市教育局率先全國成立「午餐保健科」專責科，將於明（30）日正式掛牌。（記者洪瑞琴攝）

    南市教育局率先全國成立「午餐保健科」專責科，將於明（30）日正式掛牌。（記者洪瑞琴攝）

    為了把孩子每天吃的那一餐顧得更好，台南市再度領先全國。南市教育局將於明（30）日正式成立「午餐保健科」，把原本隸屬於學輔校安科的午餐保健業務獨立出來，成為全國第1個專責負責校園午餐與學生健康的地方單位。

    未來「午餐保健科」將統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等工作，從吃得安不安心、營不營養，到健康觀念怎麼教，都由專責單位一條龍處理，讓政策推動更有效率，也更貼近學校實際需求。

    市長黃偉哲表示，將學童健康視為最優先的施政目標，面對中央營養三法陸續上路及教育部推動學校午餐政策，即便在人力、預算相對吃緊的情況下，市府仍決定成立專責單位，強化學校午餐與食品安全管理。他強調，孩子每天吃進去的每一口，都是健康的基礎，會持續用制度守護學童的營養與安全。

    教育局長鄭新輝指出，台南近年積極推動食農教育與營養素養，已連續多年在全國「食育力城市大調查」中於教育與文化構面拿下第1名，顯示相關政策已逐步在校園扎根。1年多前已著手規劃籌設「午餐保健科」，未來將結合營養師、校內教師及社區資源，讓健康飲食不只是課本內容，而是孩子每天都能實際做到的生活習慣。

    教育局也提到，台南推動健康促進成果，包括推廣「餐前五分鐘」飲食教育、視力與口腔保健，以及營養師進校合作等措施，幫助學生建立正確飲食與健康觀念，並多次獲得全國肯定。

    教育局強調，午餐不只是填飽肚子，更是培養健康生活的重要一環。透過「午餐保健科」專責運作，將持續打造更友善的校園健康環境，陪伴孩子安心成長、健康學習。

    南市教育局成立「午餐保健科」專責科，將學生營養午餐照顧到位。（記者洪瑞琴攝）

    南市教育局成立「午餐保健科」專責科，將學生營養午餐照顧到位。（記者洪瑞琴攝）

