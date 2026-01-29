竹縣367家露營區業者 經4年輔導首家合法業者誕生

新竹縣五峰鄉「鹿林濤」露營區，是縣府近4年輔導367家露營業者合法化的首個成功案例。（縣議員張益生提供）

新竹縣內367家露營區業者亟待合法，縣府經近4年輔導後，第1家合法業者近日誕生！位於五峰桃山地區的「鹿林濤」露營場，去年4月率先申請辦理露營場設置登記，近日可望被公告為縣內第1家、經輔導轉型後合法設立的露營區，也是第1家位於農牧用地上取得露營場設置登記證的業者，這使得新竹縣原僅有7家的合法露營場因此再添1處，有助縣內的觀光旅遊發展。

五峰鄉籍縣議員張益生說，根據「露營場管理要點」，要成為合法露營區，業者要提出申請，第一階段先取得土地使用許可後，第二階段再辦理露營場設置登記。

目前五峰鄉內還有100多家業者處於正在申請1階的階段，另有5家已經推進到了2階，他將依據過去3、4協助「鹿林濤」合法化的成功經驗，協助這些業者也陸續取得合法資格，帶動五峰鄉的觀光產業發展。

縣府傳播行銷處觀光事務科長蔡宜芳說，「露營場管理要點」在2022年7月上路，在此之前既有非法的露營區業者，迄今還有264家，當中已經有86家已經取得土地使用許可，還沒有人進入到2階的申請。管理要點上路後，迄今有103家新設且通過一階的露營區業者，「鹿林濤」是其一，現在先馳得點完成露營場的設置登記，縣府近日就會正式公告「鹿林濤」是合法的露營場，也是縣內第8個合法露營業者。

另外，縣府在管理要點上路後輔導前述業者迄今，也成功「勸退」了15家位於環境敏感區的業者，他們分別位於尖石、橫山、關西以及五峰，他們紛紛在去年底都已經退場，不再經營。

新竹縣五峰鄉「鹿林濤」露營區，將是新竹縣內第8個合法露營場。（縣議員張益生提供）

